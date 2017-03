Najstnici se zaradi pajkic nista smeli vkrcati na letalo

Zavrnili so ju pri vratih letala

27. marec 2017 ob 12:55

Denver - MMC RTV SLO/STA

Ameriška letalska družba United Airlines se je znašla v središču pozornosti, saj je dvema najstnicama prepovedala vkrcanje na letalo, ker sta nosili pajkice. Na račun družbe se je takoj usul val kritik, njihova odločitev pa je bila označena za seksistično.

Dekleti sta bili na poti iz Denverja v Minneapolis, ko so ju na vratih letala zavrnili. Tretje dekle, ki so ji sprva vkrcanje prav tako prepovedali, pa si je nato čez pajkice nadelo obleko in je zaradi tega lahko nadaljevalo pot.

Incident bi minil brez opaznejših komentarjev, če ne bi nanj na Twitterju opozorila Shannon Watts, ki je bila priča celotnemu dogodku. "Ravnanje Uniteda proti pajkicam je nekaj, česar zagotovo ne bi pričakoval od ene večjih zahodnih letalskih družb," se je glasil tvit enega izmed uporabnikov družbenega omrežja.

Letalska družba je položaj poskušala pojasniti, a s svojo obrazložitvijo jim večine vseeno niso uspelo prepričati. Dekleta so potovala s člansko izkaznico za prijatelje in svojce zaposlenih pri družbi, kar jim omogoča brezplačne oziroma ugodnejše vozovnice. "Ker se dojemajo kot predstavnike letalske družbe, zanje veljajo določena pravila oblačenja, ki pa jih drugim potnikom ni treba upoštevati. Pajkice so pri nas dobrodošle," so zapisali.

Vendar uporabniki družbenih omrežij opravičila niso sprejeli. "Pajkice so delovna obleka za 10-letnice. Njihovo delo je, da so otroci," je tvitnila ameriška igralka Patricia Arquette. "Prihodnjič bom imela oblečene le kavbojke in šal," pa je pripomnila manekenka Chrissy Teigen, ki naj bi z letalsko družbo United letela tudi že brez hlač - le v majici, ki je delovala kot obleka.

P. B.