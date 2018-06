Največja restavratorska polomija po Jezusu "opičnjaku"?

Nova španska "restavratorska atrakcija"

27. junij 2018 ob 16:34

Estella - MMC RTV SLO

Po svetovnem spletu je zakrožila podoba restavriranega kipa Sv. Jurija, ki je zaradi svoje "sveže" podobe tarča zgražanja in posmeha javnosti. Obnovitveno delo mnogi primerjajo z zdaj že legendarno podobo Jezusa "opičnjaka".

Številne španske cerkve imajo bogato zgodovino in dediščino, njihova pročelja in notranjosti pa krasijo tudi po več sto let stare neprecenljive umetnine. V želji po kar najboljšem ohranjanju umetniških del v cerkvah redno potekajo restavratorska dela, ki pa včasih ne gredo čisto po načrtu.

Eden takšnih neposrečenih primerov restavracije se je pred kratkim pripetil v španskem mestu Estella, kjer je bila izvedena obnovitev polikromnega kipa Svetega Jurija (San Jorge), ki stoji v tamkajšnji v cerkvi Svetega Mihaela. Skulptura iz 16. stoletja je po obnovitvenih delih pritegnila veliko pozornosti, saj so restavratorji svetnikov obraz spremenili v vpadljivo rožnato barvo, poznavalci pa niso navdušeni niti nad izbiro ostalih barv in celostno podobo kipa.

Župan mesta Koldo Leoz je na družbenem omrežju Twitter sporočil: "Danes se o Estelli ne govori zaradi njene spektakularne zgodovinske, umetniške, arhitekturne in kulturne dediščine, temveč zaradi izredno ponesrečenih restavratorskih del, izvedenih na kipu Sv. Jurija, ki stoji v eni najbolj uglednih verskih stavb v mestu."

Župnik ravnal na lastno pest

Ob tem je župan medijem povedal, da se je župnik cerkve restavracijo umetnine odločil izpeljati brez predhodnega posveta z mestnimi oblastmi, kar mu je sicer nalagal tudi zakon. Župan je ob tem izrazil dvome glede usposobljenosti restavratorjev, ki jih je priskrbel župnik.

"Ne dvomim o dobrih namenih tako pastorja kot osebe, ki se je z neprimernimi tehnikami lotila obnove tega umetniškega dela, vendar je malomarnost obeh očitna in je ni mogoče opravičiti z dobrimi namerami," je povedal župan. Povedal je tudi, da je že poklical strokovnjake, ki bodo ocenili, ali se da glede neposrečene obnove kaj rešiti.

Naslednik Jezusa "opičnjaka"?

Tako mediji kot uporabniki družbenih omrežij so hitro potegnili vzporednice med najnovejšo restavratorsko atrakcijo in eno najbolj znanih restavratorskih polomij – ponesrečeno obnovitvijo freske Jezusa, ki ga je 80-letna restavratorka leta 2012 spremenila v bitje, ki še najbolj spominja na opičnjaka. Podoba je takrat hitro osvojila svetovni splet in najprej poskrbela za veliko zgražanja in posmeha, nazadnje pa se je cerkvi v španski vasici Borja, kjer stoji ponesrečena freska, ravno zaradi tega močno povečal obisk – vse skupaj je šlo tako daleč, da so krajani obnovljeni freski, ki je vasici prinesla svetovno slavo in izdaten dobiček, posvetili celo umetniški center.

M. Z.