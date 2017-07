Največji pohod na svetu, a 3.403 ljudje vseeno niso mogli nanj

Z množičnim dogodkom promovirajo telesno dejavnost

18. julij 2017 ob 18:28

Amsterdam - MMC RTV SLO

Pisalo se je leto 1909, ko so na Nizozemskem prvič pripravili štiridnevni pohod, ki je skozi stoletje postal tako množično obiskan, da morajo zavračati prijavljene.

Število prostih mest za dogodek, ki nosi ime Nijmeegse Vierdaagse, kar v prevodu pomeni štiri dneve hoje v Nijmegenu, je omejeno na 47.000, število prijav pa je letos ustavilo pri 50.403 pohodnikih.

Od tega so 38.882 prijavljenim takoj zagotovili štartno mesto, preostalih 11.521 pa se jih je uvrstilo v žrebanje, po katerem so 3.403 ljudje dobili sporočilo, da se letos tradicionalnega dogodka žal ne bodo mogli udeležiti.

Vročina in visoka vlaga

Preostali pa so se danes lahko odpravili na pot in v prihodnjih dneh jih čakajo 30-, 40- ali 50-kilometrske trase, odvisno od prijavljene kategorije. Kar pomeni, da bodo v štirih dneh skupno prehodili med 127 in 202 km poti.

Pogoji za hojo pa so vse prej kot idealni, saj organizatorji sporočajo, da bodo temperature na vzhodu Nizozemske ob meji z Nemčijo, kjer poteka pohod, presegle 30 stopinj Celzija, neprijetna pa bo tudi visoka vlažnost ozračja.

T. H.