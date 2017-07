Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mi2 in Nika Zorjan bodo na pomurskem poletnem festivalu nastopili nocoj. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Prvi dan je namenjen simbolu Velike Polane - štorkljam. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Največji poletni festival v Pomurju vabi - od štorkelj do glasbe in kuhanja bujte repe

Prvi festivalski dan namenjen štorkljam

30. julij 2017 ob 12:02

Velika Polana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Veliki Polani se je začel največji poletni festival v Pomurju, ki ga že 22 let pripravlja Društvo za šport, turizem, razvoj in kulturo Slovenije ali krajše ŠTRK.

V osmih dneh pričakujejo na glasbenih, športnih, etnoloških ter prireditvah za otroke več deset tisoč ljudi, ker pa zanje v glavnem ne pobirajo vstopnine, obiskovalce pač težko preštejejo.

Glasbeno dogajanje odpira Nika Zorjan in skupina Mi2, Severina, Prljavo kazalište, Kingston, ansambel Spev, didžeja Tim Urbanya in Joyce Mercedes ...

Kljub bučnm dnem pa so štorklje v našo evropsko vas, Veliko Polano, rade vračajo. Ravno njim je namenjen tudi letošnji prvi festivalski dan. Potem ko se bodo v organizaciji Polanskih Pückov z najrazličnejšimi kolesi odpravili na pot udeleženci prireditve Fsi klačimo, se bodo pravim štorkljam pridružili ljudje, in sicer na zabavnem športnem tekmovanju Štrk Si, pravi članica organizacijskega odbora Urška Horvat Ritlop: "Kjer tekmovalci pretežno tekmujejo na jekleni vrvi, torej v zraku, eden je oblečen v kostum bele štorklje, s tem želimo ozavestiti okoliško prebivalstvo o pomenu bele štorklje pri nas."

Od mini Planice do kmečke olimpijade

Letos prvič pa bodo poleteli tudi najmlajši, saj so jim v Polani pripravili mini Planico. Sploh bo letos prav otrokom na festivalu namenjene še več pozornosti kot doslej, med festivalskimi stalnicami pa velja poudariti kmečko olimpijado, ki bo prihodnjo nedeljo in sredino tekmovanje v kuhanju bujte repe. No, repe so pred štirimi leti samo v enem kotlu skuhali toliko, da so se uvrstili kar v Guinnessovo knjigo rekordov. Verjetno bi se ob tem, da občina, ki šteje zgolj kakih tisoč 500 prebivalcev, že več kot dve desetletji pripravlja festival, ki ga v osmih dneh obišče 30-krat več ljudi, lahko vpisala še na marsikateri seznam rekordov.

Festival traja do 6. avgusta.

D. S., Lidija Kosi, Radio Slovenija