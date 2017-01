Največkrat je bil slovenski avto leta VW golf

V četrtek zvečer smo v oddaji Avtomobilnost za slovenski avto leta 2017 izbrali peugeot 3008. Ob jubilejnem, 25. izboru po vrsti je priložnost, da se spomnimo tudi vseh preostalih 24 zmagovalcev.

V pretekli sezoni smo prvič v studiu oddaje Avtomobilnost razglasili zmagovalca. To je postala opel astra. Letos smo izbor preselili na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Razloga za to sta dva, prvi je, da bo na sejmišču že čez dva meseca potekal avtomobilski salon, drugi pa, da smo prvič do zdaj na enem mestu zbrali vseh 24 zmagovalcev izbora za slovenski avto leta. Ta vsako leto - nepretrgoma - poteka že od leta 1993 dalje. Za to pa smo potrebovali ustrezno velik prostor.

Poseben izbor

In četrt stoletja izbora je pravšnja priložnost, da se malo ozremo v zgodovino izbora. Podobni izbori so bili organizirani že v nekdanji Jugoslaviji, prav pri vseh pa je bil poleg France Kmetič iz Motorevije: "Ko smo snovali slovenski izbor, smo imeli dva cilja. Želeli smo privabiti več slovenskih medijev, da to ne bi bil izbor zgolj enega medija. Naloga novinarjev je oceniti avtomobile po strokovni plati. Kot drugo pa smo želeli izbor povezati z ljudstvom, torej ljudmi, ki bi glasovali za svoje avtomobile. Prišli smo do formule, da lahko ljudje s svojimi glasovi izberejo finaliste, avtomobilski novinarji pa dodamo glasove za avtomobile, ki so od ljudi dobili največ glasov.“

In prvi zmagovalec izbora je leta 1993 postal BMW serije 3 coupe. To je bila tudi edina zmaga za bavarskega proizvajalca vozil do zdaj, ki ga je naslednje leto na prestolu nasledil še en predstavnik premium razreda vozil mercedes razreda C. Tudi za Mercedes je bila to prva in edina zmaga do zdaj. Tomaž Porekar iz Avto magazina, sicer nekdanji član žirije izbora evropski avto leta, se tako spominja zmage vozila z zvezdo v nosu: "Naša zamisel o načinu glasovanja, da najprej izberemo finaliste, nato pa zmagovalca v neposrednem prenosu na televiziji, je bila v tujini dobro sprejeta. Zdela se jim je všečna, saj je bila drugačna kot drugje po Evropi. Zanimivo pa je tudi to, da je zmaga mercedesa razreda C dodobra razveselila ljudi v Stuttgartu, saj so naziv slovenski avto leta lahko izkoristila za oglaševanje po vsej Evropi."

Televizijska prisotnost ključnega pomena

Izbor se je z leti nadgrajeval in širil na druge medije. Avtomobilsko novinarstvo se je v devetdesetih letih hitro razvijalo. Spreminjala so se tudi pravila in razmerje glasov ljudstva in novinarjev. "Največji preskok se je zgodil, ko smo začeli z glasovanjem za slovenski avto leta neposredno v sami oddaji. Največja draž je bila, da nihče vnaprej ni vedel, kateri avtomobil bo zmagal. In tako je še danes," pravi Kmetič.

Izbor je bil pomemben tako za prodajalce kot kupce, saj so zmagovalci predstavljali tudi tehnološko naprednost in širjenje zavedanja o novih tehnologijah, ki so z leti prihajala v vozila. Prav mercedes razreda C, ki je zbral enako točk kot renault twingo, a je o zmagovalcu odločil glas ljudstva, se je hvalil s serijsko voznikovo zračno blazino, serijskim ABS-sistemom, opcijskim ESP-sistemom, kar je pomenilo tudi malo smrti v tem avtomobilu.

Leta 1995 je prvo izmed dveh Renaultovih zmag slavila renault laguna - avtomobil, ki je začel pisati novo zgodbo francoskega proizvajalca vozil, za "Francoza" pa se je na cesti obnašal nadpovprečno dinamično. Njen lastnik Slavko Ribarič o laguni pravi: "Doma prisegamo le na renaulte."



Renault je zmago na izboru slavil še leta 1997 z meganom, avtomobilom, ki je nadomestil znamenito 19, avtomobil, ki ga je hvalila neodvisna organizacija Euro NCAP in je veljal za najvarnejši avtomobil tistega časa v svojem razredu.

Obdobje Volkswagna se je začelo leta 1996

Pred meganom, leta 1996, se je prvič na vrh zavihtel Volkswagen, ki je v 24 letih zbral največ lovorik za slovenski avto leta, kar osem. Prvi naslov je v vitrine znamke VW romal s polom, ki je bil na vrhu še leta 2010, ko so vsi o njem govorili kot o malem golfu. In prav golf ima do zdaj največ lovorik, kar štiri (leta 1999, 2005, 2009 in 2013). Golf je leta 2009 slavil zmago najbolj prepričljivo do zdaj, saj so mu vsi mediji in tudi gledalci, bralci in poslušalci prisodili največje število točk. Volkswagen se je z nazivom dvakrat okitil še po zaslugi passata (2006 in 2011).

Največ zmag med proizvajalci premium vozil ima Audi, dve. A6 je leta 1998 prepričal z drzno obliko in zanesljivostjo. Lastnik, ki nam je odstopil avtomobil za razstavo na Gospodarskem razstavišču, nam je povedal, da so z avtomobilom po vsej Evropi prevozili že več kot 300 tisoč kilometrov in nikoli jih ni pustil na cedilu. Audi je zmago slavil še leta 2008, z modeloma A4/A5, ki sta ponudila številne tehnične priboljške, kot je izbira režima vožnje.

Focus poskrbel, da so golfa izboljšali

Ford focus je bil "slovenski kralj" dvakrat. Najprej leta 2000, ko je za seboj pustil Mercedesovega zastavonošo, razred S. Focus je takrat postavil nova merila pri dinamični vožnji, pri čemer so bili tudi drugi prisiljeni vložiti več truda v izboljšanje vodljivosti svojih vozil.

Od leta 2003 dalje je med ponosnimi lastniki tega vozila tudi Janez Kolman iz Radovljice. Letos bo dopolnil 90 let in focusa še vedno vozi, dandanes sicer na krajših relacijah. Pravi, da mu njegov rezhibno ohranjeni focus prinaša veliko veselja in kar je najpomembnejše, zagotavlja mu neodvisnost in mobilno svobodo.

Focus je bil drugič na vrhu leta 2012, ko ni prepričal več le z odličnimi voznimi lastnostmi, pač pa se je pri Fordu takrat začela era aktivnih sistemov za pomoč vozniku, ki so bili do takrat na voljo le v večjih avtomobilih, recimo samodejno parkiranje, radarski tempomat ...

Punta ne zamenja

Leta 2001 smo Slovenci in Slovenke velikokrat pogledali za puntom. Nov dizajn, dvig kakovosti izdelave, to je postal fiat za zahtevne kupce. Ponujal je tudi več prostora kot druge kompaktne kombilimuzine, kar je bilo dovolj za zmago. Enako je leto pozneje uspelo Peugeotu z modelom 307, ki je veljal za nekaj povsem novega, bil je večji od predhodnika, nemško vozen, bil je med najboljšimi na testih Euro NCAP in tistega leta tudi evropski avto leta.

Punta z originalno nalepko slovenski avto leta 2011 nam je za finale odstopila lastnica Breda, ki ga ima že 11 let. V vseh letih je bil njen zanesljiv sopotnik, nikoli ji ni delal težav, za volanom pa se odlično počuti. Na vprašanje, ali razmišlja o novem vozilu, pa z gotovostjo odgovarja: "Nikakor, ga ne dam."

Leta 2002 je vso konkurenco premagal Peugeot z modelom 307. Kompaktnež je bil nekaj povsem novega za proizvajalca z logotipom leva. Bil je nemško vozen, tudi evropski avto leta in med najboljšimi na testih varnosti Euro NCAP.

2003 in 2004 sta bili leti, ki se ju pri Mazdi zelo radi spominjajo. Mazda 6 je na izboru zmagala prva. Odlikovale so jo dobre vozne lastnosti, bogata oprema. Mazda je z njo podvojila prodajo. Leto pozneje so nadaljevali začeto zgodbo z mazdo 3. Prednosti šestice so se preselile v "golfov" razred.

Na seznamu zmagovalcev še Opel in Škoda

Tudi Opel ima na računu dve zmagi. 2007 je corsa prepričala tudi z racionalnostjo. S čustvi, lahko gradnjo, majhno porabo goriva, dinamičnostjo in naprednimi prilagodljivimi LED-matričnimi žarometi, edinstvenimi v svojem razredu, pa opel astra, ki je tudi zadnja zmagovalka izbora za slovenski avto leta.

Dvakrat zapored, leta 2014 in 2015, je zmago slavila tudi Škoda. Octavia je prepričala s preskokom v "prvo ligo". Odmaknila se je od zgolj simply clever avtomobila, saj je z njo Škoda postala znamka, ki si je kupci želijo s čustvi, ne pa z razumom. Fabia je leto pozneje le nadaljevala octavijino zgodbo.

25 let izbora za slovenski avto leta

