Najzmogljivejša tesla model 3 hitrejši od bavarskega M3

Tesla model 3

22. maj 2018 ob 12:49

Palo Alto - MMC RTV SLO

Elon Musk je na Twitterju napovedal izjemno zmogljivo različico Teslinega modela 3. Ta naj bi bila hitrejša in boljša od najekskluzivnejših nemških tekmecev, zanjo pa bo treba odšteti še enkrat več kot za osnovni model.

Čeprav se pri Tesli še vedno ukvarjajo s težavami pri proizvodnji modela 3, ki nikakor noče steči po načrtih, prvi mož podjetja, Elon Musk, še vedno daje odmevne izjave. Tokrat je prek družbenega omrežja Twitter napovedal najzmogljivejšo izvedbo modela 3. Ta bo stala 78 tisoč ameriških dolarjev (66 tisoč evrov), torej še enkrat več, kot bo treba odšteti za osnovni model.

Gre za model z dvema elektromotorjema, ki bo na voljo v osnovni izvedbi in različici performance. Prva bo pospešila od 0 do 96 kilometrov na uro v 4,5 sekunde, medtem ko bo druga za to potrebovala še sekundo manj. Avtomobil bo dosegal končno hitrost 255 kilometrov na uro, prvi kupci pa se ga bodo veselili že julija letos.

Musk je dodal, da bo najzmogljivejši model 3 stal približno toliko kot BMW M3, pri čemer bo hitrejši, pohvalil pa se bo tudi z boljšimi voznimi lastnostmi od bavarca.

Najcenejših ne bo veliko

Nove, vse dražje izvedbe modela 3 predstavljajo nekakšno protiutež Muskovi viziji množične proizvodnje, s čimer se želi kalifornijski proizvajalec še bolj približati svetu luksuznih avtomobilov. Vstopna različica, za katero bo treba odšteti 35 tisoč dolarjev in na katero zaradi zamud pri proizvodnji še vedno čakamo, bo po mnenju Bloombergovega analitika, Kevina Tynana, izjemno redka. Morda bo to eden od bolj zaželenih modelov za zbiratelje, za roadsterjem, ki lebdi v vesolju.

Musku je tako z nizom sporočil na Twitterju ponovno uspelo dvigniti zanimanje za avtomobil, za katerega podjetju še vedno ni uspelo zagotoviti obljubljenih proizvodnih zmogljivosti. V prvem četrtletju so dobavili 8.180 primerkov, s čimer je postal najbolje prodajani električni model v Združenih državah Amerike.

Martin Macarol