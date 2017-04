Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Little Steven velja za zvestega "pomočnika" Brucea Springsteena. Foto: Reuters Glasbenik bo prvič obiskal Slovenijo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najzvestejši sodelavec Brucea Springsteena prihaja v Ljubljano

Little Steven bo 5. julija nastopil v Križankah

5. april 2017 ob 21:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana bo julija gostila Stevena van Zandta, bolj znanega pod imenom Little Steven. Kitarist je član zasedbe Bruce Springsteen & E Street Band

Little Steven velja za enega najbolj zvestih sodelavcev Springsteena. V zasedbi The E Street band igra kitaro in mandolino. Televizijski gledalci pa ga poznajo po njegovih vlogah v kultnih televizijskih serijah Sopranovi in Lilyhamer.

Svojo solistično kariero je začel sredi osemdesetih v svojem projektu Little Steven and the Disciple of Soul. Van Zendth velja tudi za velikega političnega aktivista. Njegovo udejstvovanje za odpravo južnoafriškega apartheida je kulumiralo z albumom Artists Against the Apartheid (1985), na katerem je zbral glasbenike, kot so Miles Davis, Keith Richards, Bono, Bob Dylan, Lou Reed, Bruce Springsteen, Bobby Womack, Herbie Hancock, George Clinton, Peter Gabriel, Joey Ramone, Run DMC, Jackson Browne in Ringo Starr.

Dejaven pa je tudi v svetu televizije kot soavtor, izvršni producent, glasbeni opremljevalec in režiser.

