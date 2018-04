Namesto drugega družinskega avtomobila električno kolo

Električna kolesa so že nekaj let mobilnosti fenomen v svetu. Čeprav v prodaji še vedno prednjačijo klasična kolesa, pa novodobna električna kolesa postajajo vse bolj prilagodljiva in lahko zaradi tehničnih karakteristik tudi že v nekaterih primerih zamenjajo drugi ali tretji avtomobil pri hiši.

Kolesarstvo je globalni fenomen pametne mobilnosti in cvetoča industrijska panoga. Po svetu se na leto proda 150 milijonov novih novih koles, kar je več kot enkrat več prodanih novih avtomobilov. V zadnjem desetletju zaznavamo silovit skok prodaja električnih koles, ki predstavljajo drugačno mobilnost, lažjo, hitrejšo, predvsem v mestih. Električna kolesa razširjajo aktivno življenje tistih, ki se aktivnega kolesarjenja ne bi lotili. Hkrati pa električna kolesa prodirajo tudi v gorsko kolesarstvo, cestno kolesarstvo. Postala so tako hitra, da je treba nekatere celo registrirati, in, mnogi, predvsem tisti, ki stanujejo v mestih, ponekod pa tudi v primestjih, so drugi ali pa tretji družinski avtomobil že nadomestili z električnim kolesom, ki omogoča, da se kljub kakšnemu klancu na poti do službe pripeljete brez prevelike izgube energije in porabljenega denarja za gorivo avtomobila, ki je z vsakim dnem dražje. Da ne govorimo o registraciji avtomobila, servisih, vinjeti, popravilih ...

Niso potuha

Bistvo električnih koles ni"potuha. Kot smo ugotovili v zadnji oddaji Avtmobilnost, je bistvo električnih koles to, da pomagajo. To ni električni skuter. Električno kolo je treba še vedno poganjati, a na cilj pridemo hitreje, osvojimo tudi kakšen gorski prelaz, ki ga sicer ne bi, in potem uživamo v dolgem spustu v dolino ali pa tudi po strmih klancih in koreninah. Kot je navedel voditelj oddaje Avtomobilnost David Urankar, pa imajo električna kolesa tudi svojo temno plat, prva je njihov prevoz, saj zaradi vgradnje baterije tehtajo bistveno več kot klasična kolesa, saj tehtajo 20 kilogramov in več in jih težko dvignemo na strešne nosilce na vozilu, druga pa je ta, da so postali zelo hitri in se je treba na hitrost tudi navaditi. Na Nizozemskem so tako ugotovili, da je 90 odstotkov vseh smrtnih žrtev v kolesarstvu starejših od 60 let, ki so vozil električna kolesa.

Električno kolo deluje tako kot navaden dvokolesnik, le da ima vgrajen še motor, ki ga poganja baterija. Princip električnih koles je podoben tistemu pri hibridnih avtih, kjer gre za kombinacijo motorja na notranje zgorevanje in elektromotorja, pri kolesih pa motorja, ki ga poganja baterija in pedaliranja. Vožnja z električnim kolesom v mnogočem spominja na vožnjo skuterja, le da je treba pri kolesu še vedno poganjati pedala.

David Piber iz podjetja Extremevital nam je razložil, da je pri hibridnem kolesarjenju še vedno veliko skeptikov, a se tudi ti hitro omehčajo, ko preizkusijo električno kolo in spoznajo njegovo bistvo. "Poznamo dva tipa kolesarjev. Prvi so tisti, ki so ta trend sprejeli, drugi pa tisti, ki ga v prihodnosti zagotovo še bodo."

Največ ljudi, ki tovrstnih koles ne poznajo meni, da je to nadomestek za moped, a, če pedal ne poganjamo baterija in motor od sebe ne dajeta energije. Kolikor energije dodajamo, toliko kolo doda in hitreje se vozimo ter premagujemo večje razdalje ali višje hribe. "Zanimiva je zgodba mojega prijatelja. Ko je uporabljal klasično kolo, je imel nižji srčni utrip, kot zdaj, ko uporablja električno kolo," razloži Piber, ki še pravi: "Električna kolesa so odlična za tiste, ki se odločajo, da bodo spet začeli migati. Zaradi pogonsekega sklopa boste premagovali klančine, o katerih ste prej zgolj sanjali. Prišli boste do vrha in uživali v vsej gori."

Enostavno polnjenje baterije

Baterije so po navadi skrite v okvir, so integrirane. Ko polnimo, lahko baterijo pri modernejših kolesih odstranimo s kolesa in jo odnesemo v pisarno, spalnico ali dnevo sobo in jo polnimo kot telefon. Piber pravi, da je baterija, ki bo pri gorskih kolesih zadostovala za 50 do 70 kilometrov vožnje po razgibanem terenu, pri treking kolesu po mestu pa za 100 kilometrov vožnje, polna v treh urah in pol. Ko zmanjka energije v bateriji, pa se boste morali zanesti na energijo lastnih nog.

Piber dodaja, da je najvišja hitrost pri električnih kolesih omejena na 25 km/h. "Obstajajo tudi kolesa, ki omogočajo hitrosti do 45 km/h, ki pa jih je treba registrirati, brez težav pa se tudi zavarujejo. Vendar pa se z njimi ne moremo peljati po kolesarski stezi, ampak po cesti, skupaj z motorji in avtomobili. Kar ni dobro, saj smo na cesti izpostavljeni večjim nevarnostim kot na kolesarski stezi."

V zadnji Avtomobilnosti smo govorili o hibridnih vozilih, takšnih, ki kombinirajo delo naših nog in elektromotorjem in nikakor ne zaradi potuhe.

