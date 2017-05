Namesto treh puloverjev pri verigi hitre mode po enega k slovenski znamki?

Pomembnost porekla, kakovosti in etičnih načel izdelka

4. maj 2017 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ulična moda si vztrajno izposoja smernice iz 80. in 90., že nekaj časa so aktualni sweaterji, puloverji za prosti čas, zdaj ključni kosi v omarah modnih navdušencev, ki jih oblikujejo tudi v Sloveniji.

Lani smo vam na naših straneh predstavili vzhajajočo slovensko znamko Boo, za katero stoji sestrski dvojec Dominika in Katarina Bučar. Z velikim uspehom doma in na tujem sta zasnovali stalno kolekcijo nahrbtnikov in torb, ki jim občasno dodajata omejene linije. Pred kratkim sta uresničili zamisel, o kateri so pri Booju že nekaj časa razmišljali: na trg so poslali svoje sweaterje, ki so živahnih in privlačnih barv, oblika in dizajn pa sledita minimalizmu, tako kot vsi drugi izdelki znamke.

"Puloverji so trenutno velik trend in tudi Boo si želi biti del tega," je za MMC pojasnila Katarina Bučar, ki je povedala, da celoten proces od zasnove do končnega izdelka poteka na slovenskih tleh - od samega materiala do izdelave in tudi oblikovanja, pod katerega se je podpisala Dominika. "Vedno sledimo minimalizmu, ker je to naš slog in nas zaznamuje. Boo sweater je oblikovan tako, da je njegov videz čim bolj 'osnoven', a obenem izstopa. Balončkasta oblika, široki rokavi in žive barve ustvarijo poseben videz sweaterjev, naš logotip na rokavu pa mu doda vrednost in ga zaznamuje," še dodaja o novi ponudbi, ki je namenjena mladim oziroma vsem tistim, "ki si v svoji garderobi želijo malo bolj poseben, vendar sproščen kos oblačila".

Na voljo sta tako ženska kot moška kolekcija, po besedah Bučarjeve je odziv kupcev več kot pozitiven, kar jih zelo veseli.

S cenami velikanov ne gre tekmovati

Svojo kolekcijo puloverjev z živahnimi potiski so predstavili tudi pri znamki Zulu Zion, znani po živopisanih nogavicah, izdelanih v Sloveniji (sredstva za zagon proizvodnje so zbirali na Kickstarterju), ki jih že nekaj časa najdemo tudi na policah tuje verige veleblagovnic po vsej državi. "Vedno sva si želela razširiti asortiman Zulu Zion zunaj nogavic in glede na to, da tudi sama vedno bolj nosiva puloverje za prosti čas in so postali v zadnjih dveh letih izjemno priljubljeni, je bila odločitev nekako logična," pojasnuje Dijana Rolc, polovica zasebno-poslovnega partnerstva s soprogom Miho.

"Ko sva se odločila za puloverje, sva razmišljala malo tudi iz lastne potrebe - pulover kot promocija blagovne znamke na dogodkih, na katerih so naju vsi spraševali, ali jih bova prodajala. Tako sva tudi videla, da je izdelek zanimiv ljudem, ki imajo radi sproščen slog oblačenja, a ga nadgradijo s posebnimi, malo drugačnimi 'osnovnimi’ kosi", odgovarja na vprašanje, zakaj sta se lotila novega podviga. V nasprotju z njihovimi nogavicami puloverji, ki so namenjeni obema spoloma in so po prvih podatkih tako med ženskimi kot moškimi približno enako priljubljeni, niso plod množične proizvodnje, ampak zahtevajo malce več fizičnega truda, saj potisk na vsakega nanesejo ročno.

Tako zasnova kot dokončna izdelava sta popolnoma v režiji zakoncev Rolc, ki se zavedata, da z velikani hitre mode pač ne moreta tekmovati in jih niti ne jemljeta za konkurenco: "Pripadajo čisto drugačnemu tipu posla, znamke, kakršna smo Zulu Zion, majhni posli, stremimo k bolj individualni modi, znotraj katere so značilnosti, kot so poreklo izdelka, kakovost in etična načela, tiste, ki narekujejo ceno in jo strankam, ki so jim izdelki v osnovi všeč, sprejmejo, ker je pulover ali nogavice oblikoval, izdelal nekdo v Sloveniji, so kakovostni in s tem zavestno spodbuja slovenske blagovne znamke in mlado podjetništvo. Je pa vedno izziv postaviti prodajno ceno, ki bi bila primerna za vse trge - na srečo imamo splet in so tako izdelki, ki so mogoče Slovencem predragi, na drugih trgih ugodni in se tudi bolje prodajajo."

Movrinova mušnica

Že nekaj časa so del ponudbe znamke Viva's, znane po kakovostnih usnjenih torbah, tudi majice in puloverji. Za omejeno kolekcijo so sodelovali z uspešnim slovenskim modnim oblikovalcem Petrom Movrinom, ki je puloverje opremil z mušnico in ozadje zamisli pojasnjuje takole: "Ko po napornih decembrskih dneh že več noči nisem mogel zaspati, sem nekega večera čisto slučajno vzel v roke knjigo o strupenih rastlinah. Mušnica se mi je zdela tako veličastna in ljubezniva - kot strupeni december. Dal sem ji možnost, da nam polepša vsakdan."

Živa Javeršek z Viva's dodaja, da je Movrin eden izmed oblikovalcev, ki jim je zelo pri srcu, navdušujejo jih njegove kreacije, ustvarjalnost in slog, zato so sodelovanja z njim res veseli. "Njegova mušnica je odlična dopolnitev našega puloverja in tudi eden izmed najbolj priljubljenih izdelkov v spletni trgovini Viva’s, ravno zaradi tega smo se odločili za dopolnitev ponudbe tudi za moške in otroke." Namig za otroški pulover z mušnico jim je namenila modna poznavalka Urša Jerkič, katere novorojenček je bil prvi prejemnik Petrovega otroškega puloverja, kot zanimivost še pove Javerškova in doda, da gredo najbolje v promet črne ženske "mušnice".

Pomembno se ji zdi še, da so puloverji in majice, ki pa v nasprotju s prej omenjenima dvema znamkama niso izdelani v Sloveniji, iz organskega bombaža, ki je pridelan brez pesticidov, herbicidov in drugih toksinov, poleg tega pa nosijo oznako Fair Wear. "Na splošno se znamka Viva's zavzema za do okolja in človeka prijazno modo ter izbor neškodljivih, kakovostnih materialov," doda na koncu.

Alenka Klun