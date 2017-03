Naomi Campbell o Paris Jackson: Prišel je njen čas

Paris trka na vrata Hollywooda

9. marec 2017 ob 13:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hčerka pokojnega kralja popa Michaela Jacksona je na dobri poti, da si ustvari ime v Hollywoodu. Toda kot pravi nekdanja manekenka Naomi Campbell, je Paris že zvezda.

Campbellova se bo skupaj s hčerko pokojnega kralja popa pojavila v prihajajoči drami Star. "Čutim, da bo izjemna igralka," je dejala 46-letna nekdanja manekenka za revijo People. Čeprav je nekdanja manekenka priznala, da nista snemali prizorov hkrati, je spoznala Paris že pred časom. "Spoznala sem jo, ko sem se še družila z njenim očetom. Zelo sem srečna, da sem lahko še pred Michaelovo smrtjo z njim in njegovimi otroki pila čaj," je še priznala nekdanja manekenka.

Kot je povedala, so bili Jacksonovi otroci že takrat zelo vljudni. "Ljubim Michaela. Res ga pogrešam. Nekdo mi je rekel zadnjič, ali se zavedam, da je minilo 25 let, od kar sem posnela videospot. In nisem mogla verjeti," je dejala Campbellova in imela ob tem v mislih videospot za skladbo In the Closet.

46-letnica je Jacksona označila za genija, prav tako pa je zelo naklonjena Paris. "Prišel je njen čas. Mislim, da nam bo vsem pokazala, da je izjemna igralka. Ima izjemne talente in zdaj jih bo vsem pokazala," je še dejala Campbellova.

Igralka in manekenka

Paris je čas, ki ga je preživela na snemalnem prizorišču prihajajoče drame, označila za zelo zabavno izkušnjo. A ne zanima je zgolj igra. Pred dnevi je podpisala pogodbo z eno izmed največjih manekenskih agencij, IMG Models.

18-letnica je za revijo Rolling Stone povedala, da je po koncu srednje šole leta 2015 preživela eno leto na kolidžu, preden se je odločila, kaj želi v svojem življenju. Ker so jo kot najstnico ves čas kritizirali na spletu zaradi videza, je ugotovila, da je manekenstvo zelo katarzično.

"Precej časa sem imela težave s samozavestjo," je priznala Paris in dodala: "Veliko ljudi misli, da sem grda, veliko pa nasprotno. Toda, ko poziram, pozabim na svoje težave s samozavestjo in se osredotočim na to, kaj mi govori fotograf - takrat se počutim lepo. V tem smislu sem precej sebična."

K. K.