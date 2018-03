Naomi Campbell razgalila 12 let mlajšega partnerja

Par uradno še ni potrdil svoje zveze

1. marec 2018 ob 19:55

London - MMC RTV SLO

47-letna manekenka Naomi Campbell in 35-letni raper Skepta sta že tedne v središču pozornosti rumenih medijev, ki si želijo potrditve, da sta par. Kraljica modnih stez je govorice le še podžgala s skupnim poziranjem za naslovnico revije GQ.

Oboževalci Campbellove so skočili v zrak, ko je manekenka na Instagramu delila podobo, ki je pristala na naslovnici omenjene revije. "Naomi in Skepta sta vse, kar smo kdaj potrebovali," je bilo mogoče zaslediti med komentarji pod fotografijo. Na fotografiji, na kateri sta oba brez oblačil, je poudarjen napis: "Rasa. Seks. Ljubezen in moč. Ko je Naomi spoznala Skepto."

Predstavniki za stike z javnostjo obeh zvezdnikov govoric o razmerju še niso potrdili, manekenko in raperja pa so fotografski objektivi ulovili na dveh zabavah v sklopu pariškega tedna mode. "Naomi in Skepta sta se sestajala na številnih skrivnih zmenkih. Oba sta zelo ustvarjalna, kar je tudi zanetilo iskro med njima," je dejal vir blizu Campbellove.

Manekenka in glasbenik, nagrajen z nagrado mercury, sta se spoznala v družbi skupnih prijateljev. Odločila sta se, da bosta svoj odnos gradila "zelo počasi". Skepta, čigar pravo ime je Joseph Junior Adenuga, ni nikoli skrival svoje naklonjenosti do manekenke. Tako je oktobra tvitnil njuno skupno fotografijo in jo opremil z različnimi simboli, s katerimi je izkazoval naklonjenost do nje. Prav tako je v intervjuju za The Sun izjavil, da je bila prav Campbellova njegovo "najljubše dekle z naslovnice" in da je "podrla številne ovire, ko je posojala svoj obraz za naslovnice revije Vogue".

K. K.