Naomi Osaka: Samo ne recite ji nova Serena

20-letnica, ki je nov fenomen v svetu tenisa

28. avgust 2018 ob 21:05

Pozornosti ne dviguje zgolj na teniških igriščih, ampak tudi zunaj njih, ko na svojem profilu na Instagramu objavlja fotografije, kjer igra biljard, nastopa kot didžejka in izkazuje svojo ljubezen do gugalnic.

Ni je sram, da se smeji sama sebi – sploh pa ne pred kamero. Naomi Osaka je fenomen, ki spreminja svet tenisa po svoji podobi.

"Zdi se mi, če je ljudem všeč oseba in če je njena osebnost res dobra, da bo še več ljudi srečnih okoli nje," je dejala v pogovoru za spletno stran Bleacher Report in dodala: "Trudim se po svojih najboljših močeh in vem, da včasih moj humor ne doseže vseh ljudi. Včasih ljudje samo strmijo vame in jim moram pojasnjevati šalo. To se je zgodilo že velikokrat, toda večino časa se samo trudim, da sem srečna."

Na Instagramu ima več kot 110.000 sledilcev, toda večina ljudi ne pozna njenega skrivnega računa nao.chii, kjer je še boljši vpogled v njena potovanja in umetniško predstavitev stanja, v katerem je v določenem življenjskem obdobju. Prek fotografij dovoljuje svojim sledilcem, da vidijo svet skozi njene oči: od Louvra v Parizu do portretov, ki jih je risala v osnovni šoli na Haitiju, od koder prihaja njen oče Leonard Francois – videast in nekdanji trener tenisa.

Prav on jo je navdihnil, da si je ustvarila skrivni račun. Po drugi strani pa njen trener Sascha Bajin prav tako podpira njeno željo, da najde ravnovesje med delom in deljenjem svojih izkušenj s svetom. "Upam, da uživa življenje malo bolj, kot ga mi, ker je življenje teniškega igralca zelo težko," je dejal njen trener in pojasnil: "Vsa potovanja, kraji, ki jih vidimo ... Verjamem, da lahko odnese malo več od tega in uživa v življenju." Amaterska fotografija je po eni strani njen konjiček, a hkrati pomaga Osaki, da najde ravnovesje.

Cilj: olimpijska medalja v Tokiu

Rodila se je na Japonskem, toda leta 2001 se je preselila v Združene države Amerike in kmalu vzela lopar v svoje roke. Odraščala je v New Yorku in na Floridi. Ima dvojno državljanstvo in si želi osvojiti zlato olimpijsko medaljo leta 2020 na olimpijskih igrah v Tokiu. "Tri leta sem bila stara, ko sem začela igrati tenis, in to je edina stvar, ki jo znam, in sem najboljša v tem," je poudarila Osaka.

20-letnica je trenutno 17. igralka na svetu. Letos je z zmagami na turnirjih osvojila okoli 1,8 milijona evrov. Prav tako pa ima podpisane pogodbe z Adidasom, Nissinom in Citizeno. Znana je po tem, da je duhovita, odkrita in hkrati tudi skromna. Na igrišču je znana po svojih servisih, ki dosežejo tudi do 120 kilometrov na uro. Po močnih forhendih, natančnosti in atletskih sposobnostih.

Na poti proti vrhu

Je samozavestna, toda hkrati se dobro zaveda svojega položaja. Ko so jo vprašali, ali želi s prestola spraviti Sereno Williams, je ta odgovorila: "Oprostite." Ko so jo vprašali, zakaj se opravičuje, je odvrnila: "Samo čutim, da se moram za nekaj opravičiti." In pozneje dodala, da si želi, da bi Serena in Venus ostali glavni. Čeprav strokovnjaki napovedujejo, da bo kmalu tudi sama prišla na teniški vrh.

Hkrati pa je tista mladenka, ki je že zmagoslavno odkorakala z igrišč, ko so ji nasproti stala imena, kot so Simona Halep, Angelique Kerber, Marija Šarapova in Venus Williams.

