Narastek z brokolijem in kolerabo

Na koncu potresemo z naribanim sirom in kosi masla

10. julij 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag zelene kolerabice, 1 kg brokolija, 1 dl kisle smetane, 15 dag sira, 5 dl jušne osnove, maslo, sol, poper.

Brokoli očistimo in razdelimo na cvetove, stebla narežemo. Kolerabo olupimo in narežemo na debelejše rezine. Stresemo jih v kozico, prilijemo jušno osnovo in dušimo dobrih pet minut.

Dodamo brokoli in dušimo še pet minut. Solimo in popramo. Pečico ogrejemo na 210 stopinj Celzija. Zelenjavo prestavimo v namaščeno nepregorno posodo in jo prelijemo s kislo smetano, ki smo jo razžvrkljali z jušno osnovo, ki je ostala po dušenju zelenjave. Potresemo z naribanim sirom in kosi masla. Za dobrih pet minut postavimo v pečico, da se jed lepo zapeče.