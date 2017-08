Nasa išče "skrbnika galaksije" za varovanje pred NLP-okužbami

Delovno mesto odprli že leta 1967

3. avgust 2017 ob 11:17

Washington - MMC RTV SLO

Ni prvoaprilska šala: Nasa z oglasom na svoji uradni spletni strani išče "varnostnika za planetarno zaščito", ki bi pomagal obvarovati Zemljo pred bakterijami Nezemljanov.

Kot navaja oglas, neobičajno delovno mesto med drugim zahteva vzpostavitev ustreznih postopkov, s katerimi bi "se ognili organskim snovem in biološkemu onesnaženju pri človeškem in robotskem raziskovanju vesolja".

Triletni staž vključuje pogosta potovanja, letna plača je do 187.000 dolarjev, oseba pa ima ustrezno varnostno potrdilo z oznako "tajno".

Izbrani kandidat, ki mora biti ameriški državljan z diplomo iz fizikalnih ved, inženiringa ali matematike, bo moral zagotoviti, da ne bodo nobeni mikrobi potovali z Zemlje, da bi okužili druge planete - in nasprotno.

"Skrbnik galaksije" bo nadziral "vse vesoljske odprave, ki bi lahko namerno ali nenamerno prenašale zemeljske organizme in organske delce do planetov ali drugih teles sončnega sistema, ter vse odprave, ki vključujejo vesoljska plovila, ki se nameravajo vrniti na Zemljo in njeno biosfero z vzorci zunajzemeljskih tarč raziskave", navaja oglas.

Zabava na Twitterju

Kot poroča Guardian, je Nasa oglas objavila že 13. julija, a je pozornost javnosti pritegnil šele ta teden, ko so ga objavili še na Twitterju, s tem pa spodbudili poplavo duhovitih odzivov, replik in lažnih prijav za delo.

Omenjeno delovno mesto je sicer vesoljska agencija odprla že davnega leta 1967, ko je to od ZDA zahteval mednarodni vesoljski dogovor.

Leta 2014 je Catherine Conley, takratna "skrbnica galaksije", za revijo Scientific American povedala, da jo skrbi, da bi astronavti, ki potujejo na Mars, lahko okužili planet, če bi tam umrli.

Dejala je tudi, da je pomembno, da človeška vrsta ne onesnaži drugih planetov in s tem ne ponovi napake, ki jo je človeštvo storilo na Zemlji.

K. S.