Naslednik Nuške Drašček na tronu Popevke bo znan 23. septembra

CANEGATTO – SAMO MIRNO, SAMO DALJE - Andraž Gartner je (skoraj) 30-letni Gorenjec iz Reteč pri Škofji Loki. V Novi Gorici je obiskoval Umetniško gimnazijo in tam tudi zaključil dramsko-gledališko smer. Kot gledališki in glasbeni ustvarjalec in avtor deluje od leta 2006. Aktiven je na področju ljubiteljskega gledališča, v katerem nastopa več kot 15 let. Prav tako se profesionalno ukvarja z improvizacijskim gledališčem, v katerem deluje kot improvizator glasbenik. Najpomembnejši projekt, ki ga vodi pa je Canegatto. Gre za glasbeni projekt, kateremu je podredil življenje in ga razvija od leta 2008. Do danes je izdal dva avtorska albuma. Prvega z naslovom "Stanotte creeró un bel ricordo per domani", ki je nastal večinoma v italijanskem jeziku, je izdal na Nebotičniku septembra 2013, drugega z naslovom "Gospod posebne vrste" pa novembra 2016, na Ljubljanskem gradu. Po desetih letih ustvarjanja lastne glasbe se bo jeseni končno predstavil javnosti in svoji publiki. Jeseni tako načrtuje svoj prvi koncert, ki bo logistično, tehnično in na splošno produkcijsko izredno zahteven. V tem kontekstu so s sodelavci pripravili nov videospot z družbeno tematiko, v pripravi je vokalni duet, nastop na Popevki in tako naprej. Na festival se je prijavil z naslovno pesmijo nastajajočega tretjega albuma. Zadnja leta deluje s stalnimi glasbenimi sodelavci, ki so: Rok Nemanič (trobenta), Lenart Krečič (saksofon), Matija Krečič (violina), Marko Hartman (kitara), Ilj Pušnik (kontrabas), Uroš Nemanič (bobni). V svojem ustvarjanju je sodeloval in še vedno sodeluje s priznanimi slovenskimi umetniki. Njegov namen je ustvariti ekipo, ki bo zmožna predstavljati kvalitetno vsebino v slovenskem umetniškem in kulturnem prostoru. Foto: Osebni arhiv