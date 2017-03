Naslednik peugeota 508 pride prihodnje leto

Peugeotova nova limuzina segmenta D

22. marec 2017 ob 13:28

Ženeva - MMC RTV SLO

Čeprav je PSA z nakupom Opla v svojo ponudbo dobil insignio, bo še naprej ponujal model segmenta D pod Peugeotovo znamko. Naslednik modela 508 pride leta 2018.

Racionalizacija je v zadnjih letih prinesla ukinitev določenih modelov in celo popoln umik nekaterih znamk z določenih trgov. General Motors se je po umiku Chevroleta v Evropi sedaj odpovedal tudi znamkama Opel in Vauxhall. Slednji je prevzel PSA in s tem pod svoje okrilje z insignio med drugim dobil tudi svež model segmenta D. Ne glede na to pa ne bo spremenil načrtov glede limuzine tega razreda pod Peugeotovo znamko.

Po poročanju Auto Express bo Peugeot leta 2018 predstavil novo generacijo modela 508, ki se bo z bolj sloko silhueto postavil ob bok ne le modelom, kot so opel insignia in ford mondeo, temveč tudi Volkswagnovemu arteonu.

Vodja produktov, Laurent Blanchet je angleškim novinarjem na avtomobilskem salonu v Ženevi potrdil načrte za limuzino segmenta D ter povedal, da se bo le-ta uvrščala med glavne igralce in premijske modele v razredu. Dejal je, da želi biti znamka najboljša med glavnimi igralci, a ne želi biti premijska, ker je to naloga znamke DS. Peugeot želi biti zelo dobra splošna znamka, zato pa mora biti prisotna tudi v segmentu D.

Platforma EMP2 in i-Cockpit

Naslednik modela 508 bo prevzel oblikovne poteze v Ženevi predstavljenega koncepta instinct, medtem ko ga bo v notranjosti odlikovala posodobljena različica zasnove i-Cockpit, ki jo lahko vidimo v novih modelih 3008 in 5008. Novinec bo slonel na koncernski platformi EMP2, ki omogoča vgradnjo priključnohibridne tehnologije, kar pomeni, da bi lahko proizvajalec ponudil tudi elektrificirano različico tega modela.

Za razliko od Peugeota pa bo Citroën popolnoma opustil segment D, saj ne načrtuje naslednika modela C5, temveč se je popolnoma posvetil razvoju novega športnega terenca, ki bo nared že letos.

Martin Macarol