Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Na obali Avstralije so našli eno najstarejših sporočil v steklenici. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Dodaj v

Našli eno najstarejših sporočil v steklenici, v morje so jo odvrgli leta 1886

Raziskovalci so takrat poskušali bolje razumeti morske tokove

6. marec 2018 ob 15:26

Perth - MMC RTV SLO, STA

Na avstralski obali so našli eno najstarejših sporočil v steklenici, ki so jo v okviru eksperimenta pred 132 leti odvrgli z nemške jadrnice v Indijskem oceanu.

Steklenico je med sprehodom po peščeni plaži na otoku Wedge, 180 kilometrov severno od Pertha, našla Avstralka Tonya Illman. Kot je povedala, je staro steklenico pobrala, ker se ji je zdelo, da bo videti dobro na njeni knjižni polici.

Sporočilo v njej pa je našlo dekle njenega sina. "Odnesli smo ga domov in ga posušili. Ko smo ga razgrnili, smo videli, da je natiskano in da je napisano z zelo nejasnim nemškim rokopisom," je dejala. Na sporočilu je bil datum 12. junij 1886.

Na zadnji strani papirja je pisalo, naj najditelj napiše, kdaj in kje je našel steklenico, in naj jo vrne nemškemu pomorskemu observatoriju v Hamburgu ali najbližjemu nemškemu konzulatu.

Steklenico so odvrgli s krova jadrnice Paula v okviru eksperimenta nemškega pomorskega observatorija, s katerim so poskušali bolje razumeti morske tokove ter najti hitrejše in učinkovitejše plovne poti.

T. H.