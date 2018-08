Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nanami Nagura je nastopila pod umetniškim imenom Seven Seas. Foto: Reuters Tekmovanje se je letos odvilo že 23. leto. Foto: Reuters Dodaj v

Naslov prvakinje v igranju "zračne kitare" osvojila Japonka

Simuliranje igranja kitare je nenavaden, a priljubljen hobi

25. avgust 2018 ob 08:58

V finalu svetovnega prvenstva v simuliranem igranju kitare se je letos zvrstilo 14 tekmovalcev, brenkanje na nevidno kitaro pa je zmago prineslo Japonki Nanami Naguri.

Tekmovanje v nenavadnem plesu, ki združuje glasbo, domišljijo in inovativnost, se je na Finskem letos odvilo že 23. Prvenstva se udeležijo ljudje od blizu in daleč, pa tudi leta niso ovira. Letos je bil najstarejši tekmovalec 75-letni Bob Wagner iz Kanade.

Zmagovalka letošnjega prvenstva Nanami Nagura, ki je nastopila pod umetniškim imenom Seven Seas, je svoj nastop začela oblečena v skromno čistilko, tekom nastopa pa se je preobrazila divjo metalko. Za nagrado je dobila ročno izdelano kitaro, imenovano Flying Finn. "Zelo, zelo sem vesela! Kar ne morem verjeti, da sem zmagala," je dejala ob razglasitvi rezultatov tekmovanja.

Prvenstvo se odvija pot motom: "Vojne in vse slabo bi se končalo, če bi vsi preprosto igrali zračno kitaro." Vsak sodnik mora tekmovalcu pripisati oceno od 4.0 do 6.0, ocenjujejo pa tehnično izvedbo, odrski nastop in subjektivno noto (kako umetniški in izviren je bil izvajalec sam po sebi).

"Ne morem verjeti, s kakšno energijo nastopajo nekateri tekmovalci. To prvenstvo še posebej resno jemljejo Japonci, ki koreografijo za nastop pogosto trenirajo več mesecev," je povedal Anssi Ikonen, eden od organizatorjev prvenstva.

K. Ši.