Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Nasmejani Cerar s partnerico Mojco Stropnik in zakoncema Trump. Foto: Twitter profil dr. Miro Cerar Trumpova in Stropnikova sta se družili tudi v Bruslju maja z drugimi ženami in partnericami drugih voditeljev članic Nata. Foto: Reuters Sorodne novice Sproščeno druženje prvih dam (in moža): Melania s Cerarjevo partnerico Dodaj v

Nasmejani Cerar in Trumpova skupaj v New Yorku

Cerar na Generalni skupščini Združenih narodov

20. september 2017 ob 20:59,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 21:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski premier Miro Cerar, ki se mudi na 72. generalni skupščini Združenih narodov, se je v New Yorku srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo ženo Melanio.

Cerar, ki bo na Generalni skupščini Združenih narodov nastopil v četrtek, se je v torek zvečer s partnerico Mojco Stropnik in drugimi voditelji odpravil na tradicionalen sprejem k predsedniku ZDA in prvi dami.

Cerar je pred sprejemom v newyorškem hotelu Palace povedal, da bo srečanje skušal izkoristiti: "... da prenesem kakšno temeljno sporočilo ameriškemu predsedniku in povem njegovi gospe, naši Melanii, da smo ponosni nanjo."

Cerarjeva spremljevalka se je imela priložnost družiti z Melanio danes, ko je Melania v prostorih ameriške misije blizu Palače narodov v New Yorku vodila posebno srečanje zakoncev ali partnerjev svetovnih voditeljev.

Melania organizirala srečanje za prve dame sveta

Melania je bila edina govornica na kosilu, govorila pa je o zaščiti otrok pred nasiljem. Melania je starševstvo označila za plemenit poklic in zatrdila, da v življenju ni imela pomembnejše in prijetnejše vloge, kot je biti mama sinu Barronu. Prisotne prve dame sveta je zaprosila za sodelovanje in vodilo, prav tako tudi voditelje družbenih medijev, da ji pomagajo v njenih prizadevanjih.

Po njenih besedah so otroci tisti, ki najbolj trpijo zaradi izzivov sodobne družbe, pa naj bo to odvisnost od mamil, nasilje, revščina, bolezni, trgovina z ljudmi, nepismenost ali lakota. Starše je pozvala, naj otroke učijo in vodijo z lastnim primerom, da bodo dobri upravitelji sveta, ki ga nasledijo.

"Ne smemo pozabiti, da opazujejo in poslušajo. Zaradi tega ne smemo nikoli zamuditi priložnosti za nauke življenjske etike," je dejala in poudarila, da je to odgovornost odraslih. Sama je zatrdila, da živi po načelu iz Svetega pisma, ki pravi, da ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi drug storil tebi.

Na srečanju so bile tudi prva dama Kanade Sophie Gregoire-Trudeau, prva dama Francije Brigitte Macron, prva dama Turčije Emine Erdogan ...

Palace Hotel, New York. Srečanje z / Meeting with @realDonaldTrump (@POTUS) & @FLOTUS. Official White House photo by Andrea Hanks. pic.twitter.com/11ubYWUteV — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) September 20, 2017

D. S.