Nastopu Thompsona slabo kaže: "V Mariboru ni prostora za ustaško ikonografijo"

Župani slovenskih občin proti povzdigovanju sovraštva

16. april 2017 ob 14:36

Maribor - MMC RTV SLO

Datum napovedanega koncerta Marka Perkovića Thompsona v Mariboru je vse bliže, mnenja o hrvaškem pevcu, ki odkrito povzdiguje nacionalizem, pa se vse bolj krešejo.

Pred dnevi so se "spornemu koncertu", ki naj bi povzročil "veliko vstajo v hrvaškem sosedstvu" posvetili tudi v Jutarnjem listu, kjer pišejo o podpisovanju peticije proti Thompsonovemu nastopu v Mariboru, ki je v Festivalni dvorani Lent napovedan za 20. maj. Pobudnik prepovedi nastopa je po pisanju Jutarnjega kar mariborski župan Andrej Fištravec, pri čemer naj bi ga podprlo več sto ljudi. Njihov glavni argument je, da Perković promovira ustaštvo.

Prejšnji teden so o tem, ali je Thomsponov koncert v Mariboru sporen in zakaj, razpravljali tudi na 1. programu Radia Slovenija.

Fištravec je v izjavi za javnost, ki so jo objavili v časniku Večer, povedal: "V Mariboru ni mesta za ikonografijo in simboliko, ki povzroča nadaljnje delitve po drugi svetovni vojni, kot tudi ni mesta za fašizem ... vsako obliko nacizma in fašizma najostreje obsojam in zavračam! To je izredno pomembno poudariti predvsem danes, ko smo na žalost v Evropi ponovno priče vzponu skrajnih gibanj, ki črpajo svoje ideje prav iz najtemnejšega obdobja 20. stoletja. Poleg domoljubnih pesmi, ki jih izvaja Marko Perković Thompson, je tudi Jasenovac in Gradiška Stara, ki ne samo v Mariboru, temveč nikjer drugje ne bi smela imeti mesta. Zato v Mariboru nasprotujemo delitvam, ki jih s svojim delovanjem spodbuja Perković. Dovoljenja za ta najavljeni koncert izdaja UE, kot župan mesta pa nikoli ne bi dal dovoljenja za nastop na občinskem prostoru."

V štajerski prestolnici je bil sicer že pred leti prepovedan koncert hrvaškega "domoljuba", dodaja Jutarnji, ki piše še, da je proti prihodu "liderja desničarske glasbene scene na Hrvaškem" organizirana peticija, ki jo je podpisalo več znanih Slovencev in županov drugih mest, tudi Zoran Janković, župan Ljubljane, ki je o Thompsonu povedal, da "v nekaterih pesmih podpira ustaštvo in včasih koncerte odpira celo z ustaškim pozdravom". Za Večer je Janković dodal še: "Ljubljana kot mesto heroj, ki se je fašizmu in nacizmu uprla z vso svojo močjo, težko sprejme nekoga, ki tako zelo negira spoštovanje drugačnosti, spoštljivo in miroljubno sobivanje med narodi, nekoga, ki svojo svobodo gradi na račun poniževanja drugega."

Pisma podpore iz Slovenije

V Slobodni dalmaciji pa so povzeli zapis iz Slovenskih novic, da se "od osamosvojitve naše države, pa tudi prej, se ni toliko razpravljalo o nastopu katerega ustvarjalca na slovenskih tleh, kot se o koncertu 50-letnega Thompsona iz Splita". V svojem prvem pogovoru za slovenske medije, ki ga je dal prav za omenjeni časnik, je Thompson, še posebej razvpit zaradi že omenjene pesmi na temo koncentracijskih taborišč, o kateri pa pravi, da z njo "nima nobene zveze, razen tega, da mu povzroča težave", izjavil: "Nisem začuden. Ljudje imajo različno mnenje o mnogočem, tako tudi o mojem glasbenem ustvarjanju. Verjetno se nekateri ne strinjajo z nazori, o katerih pojem. Moje največje vrednote so krščanska vera, ljubezen do domovine in svoje družine ter druge prioritete, ki so skupne vsem ljudem s takim vrednotenjem sveta, pri tem pa ni pomembno, ali gre za Hrvata, Slovenca, Nemca ali osebo katere koli druge narodnosti."

Dodal je še, da ga neresnice prizadanejo in da se ga nekateri trudijo na vsak način prikazati kot negativca. "Nekaj, kar nisem! V glavnem gre za tiste, ki zagovarjajo prejšnji sistem – komunizem, jugoslovanski režim." Na novinarsko vprašanje o namigovanjih, da s svojim glasbenim udejstvovanjem širi nestrpnost, ultranacionalistične ideje, poveličuje ustaški režim, pa odgovarja: "Vsak, ki želi, lahko preposluša moje pesmi, in jasno mu bo, da te navedbe še zdaleč niso točne!"

Marko Perković, kot je njegovo rojstno ime, je povedal še, da je iz Slovenije prejel na stotine pisem podpore. Na njegovem koncertu v mariborski dvorani Lent, za katerega pa kaže, da se vendarle ne bo zgodil, bojda ne bi manjkala niti hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ki pa bi jo zaman iskali med navadnimi smrtniki, saj bi sedela v VIP-loži, še pišejo Slovenske novice.

A. K.