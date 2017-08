Natascha Kampusch v lastni ugrabitvi našla navdih za zbirko nakita

V zbirki je za zdaj pet kosov

27. avgust 2017 ob 18:45

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijka Natascha Kampusch, ki je skoraj polovico otroštva preživela v ujetništvu svojega ugrabitelja, je oblikovala zbirko nakita, za katero je navdih dobila v osmih letih in pol ujetništva.

Uhani, obeski in drugi kosi nakita, ki jih je oblikovala, vsebujejo cvetlične motive in vijuge. "To je simbol velikega preobrata v mojem življenju, poti navzgor in prostosti," je dejala Kampuscheva, ki se je po pobegu iz ujetništva učila za zlatarko, a je šolanje pozneje opustila. Kljub temu je še naprej razmišljala o lastni zbirki nakita.

"Ponosna sem, ker je bila to dolga pot," je danes 29-letna Avstrijka ta teden povedala v pogovoru za nemško tiskovno agencijo DPA. Ob tem je poudarila, da ne želi biti v breme državi in ne želi živeti na račun davkoplačevalcev.

Natascho Kampusch je leta 1998, ko je bila stara deset let, na poti v šolo ugrabil Wolfgang Priklopil. Do leta 2006, ko ji je uspelo pobegniti, jo je zadrževal v kleti svoje hiše v Strasshofu, 25 kilometrov severovzhodno od Dunaja. O svoji pretresljivi izkušnji je napisala knjigo, po kateri so pozneje posneli tudi film.

T. H.