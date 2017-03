Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Navadna krompirjeva juha. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Navadna krompirjeva juha

Recept tekmovalca Ivana Kovačiča v oddaji Dobro jutro

2. marec 2017 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 1/2 kg krompirja, 4 j. žlice olivnega olja, 2 j. žlici moke, 1 čebulo, 2 korenčka, 1 vejico peteršilja, 1 lovorov list, malo soli, malo popra.



V posodo nalijemo vodo, dodamo na kocke narezan krompir in na kolute narezan korenček, posolimo in počakamo da zavre. Nato dodamo še lovorov list in nasekljan peteršilj. Premešamo in pokrito kuhamo na zmerni temperaturi. Olje segrejemo, dodamo nasekljano čebulo in prepražimo,da porumeni. Nato dodamo moko in na nizki temperaturi pražimo 1 do 2 minuti. Zalijemo z mrzlo vodo in stresemo v lonec. Po potrebi še dosolimo in popramo.



D. S., recept Ivana Kovačiča (oddaja Dobro jutro)