Navdušeni Mehičani: "Korejec, brat, zdaj si Mehičan!"

Veliko mehiško slavje

27. junij 2018 ob 21:42

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, Reuters

Mehiko je po uvrstitvi v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva zajela evforija, pri tem pa niso pozabili na Južne Korejce, brez katerih jim napredovanje ne bi uspelo.

Po koncu tekme med Mehiko in Švedsko je na stotine mehiških nogometnih navijačev kljub porazu mehiške reprezentance plesalo in skandiralo pred južnokorejskim veleposlaništvom v mehiški prestolnici. Mehiško napredovanje so namreč z osupljivo zmago nad Nemčijo omogočili nogometaši Južne Koreje.

Južna Koreja je osupnila nogometni svet, saj je Nemčijo v izdihljajih tekme odpravila z dvema goloma in s tem aktualne svetovne prvake potisnila na dno skupine F. Aktualni svetovni prvaki tako po treh tekmah neslavno končujejo letošnje svetovno prvenstvo, v izločilne boje pa sta se uvrstili Švedska in Mehika.

Skupaj z Nemci se s svetovnega prvenstva sicer poslavljajo tudi reprezentanti Južne Koreje, ki pa so si zato med Mehičani zagotovili prav poseben status. Bjoung-yin Han, generalni konzul Južne Koreje v Mehiki, je dejal: "Danes med Mehičani in Korejci ni razlik." Ob tem je dodal, da so Mehičani, ki so zaposleni na veleposlaništvu, po tekmi jokali od sreče.

Veselo je bilo tudi pred veleposlaništvom, kjer je na stotine navijačev ob spremljavi mehiške nogometne himne mahalo tako z zastavami Mehike kot z zastavami Južne Koreje. Navijači so med drugim na ramena dvignili enega izmed korejskih diplomatov in množica je kričala: "Korejec, brat, zdaj si Mehičan!"

Najbolj pestro je bilo v starem mestnem jedru mehiške prestolnice, kjer so tekme svetovnega prvenstva predvajane na velikih zaslonih in kjer bosta rajanje in proslavljanje gotovo trajali še ves dan in vso noč.

M. Z.