Navijači v en glas: "Večer, ko je zmagal šport, ne EHF-mafija!"

18. januar 2018 ob 11:18

Sredi nakupovalnega središča pri zagrebški Areni so se v sredo zvečer bohotili napisi, ki evropski rokometni zvezi niso bili niti najmanj v čast. Okoli njih pa jezni navijači.

Številni Slovenci so v Zagreb pripotovali še pod vtisom sojenja na ponedeljkovi tekmi z Nemčijo, zato so običajne navijaške rekvizite spremljali tudi taki, ki so bili izdelani posebej za to priložnost.

Transparenti, ki so evropsko rokometno zvezo EHF označevali za koruptivno in jo "pošiljali nekam", ter majice, ki so opozarjale na "fair play". Okoli te teme so se vrteli tudi vsi pogovori. Navijači so bili brez izjeme prepričani o zmagi Slovenije nad Črno goro, ob tem pa obvezno pristavili: "Če nam je ne bodo spet zagodli sodniki!" Za ta večer so si želeli predvsem zmage in poštenega sojenja.

Tokrat so se v Areno sicer zgrnili v precej manjšem številu kot na prejšnjih tekmah, črnogorske navijače pa je sploh bilo treba iskati s povečevalnim steklom, zato so bile tribune v dvorani, ki sicer sprejme več kot 15.000 navijačev, videti zelo zdesetkane.

Nemci preprosto ne morejo razumeti

Še pri tistih, za katere smo že mislili, da so Črnogorci, se je izkazalo, da so Makedonci ali pa celo Nemci. Vse tri preostale države iz skupine C imajo namreč v svoji zastavi - in posledično na svojih navijaških dresih in rekvizitih - rdečo in rumeno barvo. Pogovorimo se z obojimi.

Makedonci večinoma razumejo slovenski gnev, vendar se jim sojenje na evropskem prvenstvu ne zdi tako sporno kot Slovencem.

Na drugi strani pa Nemci nikakor ne razumejo tega vala jeze, ki je zajel deželo na sončni strani Alp. "Sodniška odločitev je bila pravilna. Saj ste videli, kako dolgo so pregledovali posnetek, dobro so se prepričali o tem, kar so na koncu razsodili. Videoanaliza je to potrdila. Pravila so jasno napisana in vi ste jih kršili," nam hitijo podrobno opisovati zadnje trenutke ponedeljkove sporne tekme.

Ob tem se obregnejo tudi ob potezo slovenskega selektorja Veselina Vujovića, ki so ji doma ploskali številni. "Kar tako se postaviti v gol, trener tega ne more storiti. Lahko je vesel, da je sploh smel ostati na turnirju," zmajujejo z glavo nad njegovo (pre)drznostjo.

Tokrat ploskanje namesto žvižgov

Slovenski navijači so sinoči budno spremljali vse odločitve sodnikov in bučno pozdravljali poteze svojih fantov na parketu. Zastave so vihrale visoko v zraku, med njimi najvišje "prva zastava" Slovenije, saj je bila privezana visoko na drogu, ki ga je na tribuni vihtel sam predsednik države Borut Pahor.

Končni rezultat 28:19 je sprožil val navdušenja na tribunah: "Varaždin, prihajamo!" Zmaga nad Črno goro je namreč pomenila, da oni potujejo domov, Slovenija pa ostaja na prvenstvu. Poleg zmage pa se je navijačem uresničila tudi druga želja večera - pošteno sojenje.

Pravico je delil hrvaški sodniški par in nihče ni skoparil s pohvalami na njun račun. "Evo, to je končno bilo sojenje, ki pritiče tako visoki ravni tekmovanja," se je pridušal Bojan iz Litije. "Danes je končno zmagala kakovostna igra," se je smejal Aleksander Javornik, slovenska navijaška maskota, s katerim vsi navijači hočejo selfije, in tudi tokrat so jih.

Zadovoljen je bil tudi komentator Televizije Slovenija Ivo Milovanovič, ki je komentiral tudi tekmo z Nemčijo in je takrat skoraj skočil iz kože. Sinoči pa je pohvalil tako sojenje kot rokometaše: "Predvsem je pomembno, da so po vsem, kar se je zgodilo, fantje premagali to psihološko oviro in zmagali," je dejal za MMC.

Mednarodno rajanje

Veseljačenje po zmagi se je preselilo na zunanji točilni pult pred Areno oziroma v nekaj korakov oddaljeno nakupovalno središče, kjer so navijači lokal pri vhodu že "posvojili" za navijaško bazo.

In v sredo so uvrstitev najprej skupaj proslavljali tako Slovenci kot Makedonci in Nemci, še pred nekaj dnevi nasprotniki na igrišču in ob njem. Zdaj pa so Slovenci skupaj z Makedonci zaplesali njihovo kolo, takt za Kdor ne skače, ni Sloven'c pa je dajal kar nemški navijaški boben.

Rajanje pa ob strani nasmejano opazujeta starejša navijača. Iz Slovenskih Konjic sta prišla, poročena sta že 59 let, povesta, ko pristopimo. "Rokomet spremljava že od mladih nog in seveda sva morala priti tudi sem," pribijeta 78- oziroma 83-letna zakonca, ki sta s svojo zavzetostjo lahko zgled mnogim.

Sanje o zlatem krožniku spet oživele

Slovenska reprezentanca pa se bo preselila 85 kilometrov severneje, kjer se bodo v Varaždinu v drugem krogu prvenstva borili za vrnitev v Zagreb, ki bo gostil zaključne boje. Že v petek jo čaka pomembna tekma z Dansko, v torek in sredo pa ji bosta nasproti stali Španija in Češka.

"Mah, sploh ni pomembno, koga dobiš v skupini. Premagati moraš pač vse, če hočeš biti najboljši," je med slovenskimi navijači spet zaživelo upanje na tisti zlati krožnik, ki ga že zdaj naokrog prenaša Aleksander Javornik.

