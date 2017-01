Ne, Angleži, bridž ni šport!

Pritožbeno sodišče podprlo odločitev prvostopenjskega

20. januar 2017 ob 09:52

London - MMC RTV SLO

Britanski igralci, ki so želeli da se ta priljubljena igra s kartami prizna za športno aktivnost, so izgubili sodno bitko, s katero so želeli to doseči.

Pritožbeno sodišče v Londonu je namreč potdilo oktobrsko sodbo prvostopensjekga sodišča in zavrnilo pritožbo Bridž zveze Anglije, ki je zahtevala priznanje bridža za šport.

Zveza, ki šteje 55.000 članov, je seveda razočarana nad odločitvijo, saj bo tako ostala brez denarja od države in sponzorjev ter z manj možnostmi za promocijo te igre. V zvezi sicer še naprej vztrajajo, da ima kartanje pozitivne učinke na zdravje.

Po angleškem zakonu sicer igra lahko postane šport le, če vsebuje telesno aktivnost. Angleži so šele pred dvema letoma za šport priznali badminton, bilijard in moderni ples, čeprav so bile omenjene igre na Otoku že prej precej priljubljene, pred tem pa tudi ribolov, pikado, moderno modelarstvo in letenje z balonom.

T. H.