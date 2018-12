Ne le pevec in igralec, ampak tudi slikar – dražba predmetov Franka Sinatre

Na dražbi pričakujejo 3,5 milijona dolarjev

5. december 2018 ob 16:33

New York - MMC RTV SLO

"Videti je mogoče različne obraze Sinatre, ki jih oboževalec običajno ne vidi," je povedala Mari-Claudia Jimenez iz avkcijske hiše Sotheby's. "Ljudje nanj običajno pomislijo kot na pevca ali igralca, tukaj pa lahko vidite, da je bil slikar. Vidite lahko, da je bil prijatelj vseh ameriških predsednikov od Trumana do Clintona, da je bil navdušen zbiralec umetnosti in romantičen soprog, ki je ženi rad podarjal lepe stvari."

V New Yorku so razstavili osebne predmete pevca Franka Sinatre in njegove žene Barbare, ki so jih v teh dneh ponudili na dražbi pri dražbeni hiši Sotheby's.

Najdražji predmet bo 20-karatni diamantni prstan, s katerim je Sinatra Barbaro zasnubil, sicer pa bodo na dražbi med drugim tudi scenariji iz filmov, v katerih je zaigral, kot sta Od tod do večnosti in Mandžurski kandidat, ter jakna, ki jo je dal narediti zase in za svoje prijatelje skupaj, z napisom USA drinking team. Na ogled so tudi njegove lastne slike, zlasti abstraktnih oblik in barv, skupaj s podobami klovnov.

"V svojih domovih je vedno imel slikarski atelje. To je počel za oddih. V svojem prostem času je slikal," je povedala Mari-Claudia Jimenez in dodala, da se je povezoval s klovni in idejo, da morajo nositi masko in biti ves čas srečni. Da naj ga naslika, je slikarju Rockwellu naročil leta 1973. Portret, poimenovan Sinatra, ameriški klasik, je v domu zakoncev po poročanju Guardiana visel na častnem mestu.

Del od prodaje zbirke oziroma zapuščine Barbare Sinatra, znane kot Lady Blue Eyes, bodo namenili fundaciji Barbara Sinatra Children's Center v Kaliforniji, posvečeni zagotavljanju pravic otrok do običajnega, zdravega in varnega otroštva.

Barbara Sinatra je bila Frankova četrta žena, poročena pa sta bila 22 let, vse do Sinatrove smrti leta 1998. Sama je preminila lani, predmeti, ki jih bodo dali na dražbo, pa prihajajo iz treh njunih domov – v Palm Springsu, Los Angelesu in Malibuju, poroča britanski Guardian.