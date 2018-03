Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Najstarejšo tradicija smučanja imajo na Blokah. Foto: Ervin Čurlič Sorodne novice Foto: Bele strmine vabijo že od časov Valvasorja Dodaj v

Ne le rekreacija, včasih so bile smuči edino prevozno sredstvo

Imeli so le dve različni smučarski obleki

8. marec 2018 ob 13:45

Cerknica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Smučanje je ena od najbolj priljubljenih oblik zimske rekreacije, včasih pa so bile smuči, vsaj na Bloški planoti, ki jo je vsako leto več mesecev prekrivala debela snežna odeja, tudi poglavitno prevozno sredstvo, je pisal že Janez Vajkard Valvasor.

Prvi opis smučanja v svetovni zgodovini najdemo prav v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689, kjer je zapisal, da je v okolici Turjaka, na Blokah in v Vidovskih hribih videno čudo: "Ko se ljudje spuščajo po hribu navzdol in po kačje vijugajo z enako hitrostjo kot drsalci na Holandskem," pravi Matej Pakiž iz Turističnega društva Bloke. Pred stoletji bele strmine niso spominjale na modno revijo: "Bločani so imeni navadno dve vrsti obleke. Ena je bila za k maši, druga pa za v štalo. Tako da so imeli samo dve vrsti opreme."

Smuči pa so bile prav take, kot jih lahko vidimo v muzeju Bloški smučar v Novi vasi na Blokah. In kako so ob različnih opravkih izbrali pravšnjo obleko za na smuči? "Odvisno od tega, kam so šli. Če je šel v gozd, je šel v tisti obleki, ki je bila za v štalo, če je šel k maši, pa si je oblekel zakmašno obleko."

Skupina starosvetnih bloških smučarjev to tradicijo zvesto ohranja pri življenju, njihovo opremo in bloško smučanje pa bo mogoče spoznati na posebnem predavanju v Notranjskem muzeju Postojna, kjer bodo predstavili tudi anekdote iz vsakdanjega življenja Bločanov pozimi.

