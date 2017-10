Ne teden, ampak trije dnevi mode v Ljubljani

Modne revije, predavanja, preformansi ...

5. oktober 2017 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo vrata odprl tridnevni modni dogodek Mercedes-Benz Fashion Week, ki bo do sobote razveseljeval modne navdušence.



Predstavilo se bo 17 oblikovalcev in blagovnih znamk z območja, podelili pa bodo tudi strokovne nagrade in pripravili dve okrogli mizi.

Tokratna novost že tradicionalnega oktobrskega tedna mode je nagradni natečaj za mlade oblikovalce, na katerega se je prijavilo rekordno število mladih. Poleg priložnosti za samostojno modno revijo in denarne nagrade prvo mesto prinaša tudi priložnost za sodelovanje z mednarodno blagovno znamko, ki bo en kos iz kolekcije zmagovalca vključila v serijsko proizvodnjo. Dobitnika nagrade bodo sicer razglasili že nocoj.

Med dogodki oktobrskega tedna mode organizatorji poleg modnih revij izpostavljajo tudi petkovo okroglo mizo Ali dizajn prodaja?, na kateri bosta sodelovala ikona slovenskega oblikovanja Oskar Kogoj in arhitekt Jurij Sadar. Kogoj je za omenjeni modni dogodek pripravil posebno kolekcijo srebrnega nakita z imenom Skrivnosti, ki jo bo tudi podrobneje predstavil.

Že uveljavljena domača in tuja imena

V petek bodo modne revije naslednjih znamk: Izadora Verlič, Natasa Persuh, IVANMAN, Draž, CLICHÉ, SENS; Akultura in Peter Movrin, v soboto pa se bodo predstavile znamke Marko Mitanovski, Sofia Nogard, Sari Valenci za And by Andraž, Milica Vukadinović, Tanja Zorn, Susnyara, D'Alpaos in ArnoldoBattois.

Teden mode prispeva k prepoznavnosti modnega ustvarjanja in spodbujanju novih kreativnih rešitev, hkrati pa je izjemna priložnost za lokalne modne oblikovalce in ustvarjalce.

A. P. J.