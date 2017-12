Neapeljska pica pristala na Unescovem seznamu kulturne dediščine

Slavje za Italijane

7. december 2017 ob 12:22

Neapelj - MMC RTV SLO, Reuters

Umetnost priprave neapeljske pice je priznal tudi Unesco in jo vpisal na seznam svetovne kulturne dediščine, kamor je uspelo priti tudi nizozemskim mlinom na veter in slovenskim kurentom.

Unesco je veščino neapeljskih picopekov, tako kot obhode kurentov, danes vpisal na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. "Čestitke, Italija," so po srečanju v južnokorejskem Džedžuju, kjer so potrjevali kandidate, tvitnili iz Unesca.

Italija je kandidaturo priprave znamenitih neapeljskih pic ("pizzaiuoli") utemeljila z argumentom, da gre za del italijanske kulturne in gastronomske tradicije.

Stroga pravila

Pravila za pripravo prave neapeljske pice so stroga in jasna - najpomembnejše je testo, ki ga razvaljajo na tanko (!), ga najpogosteje obložijo zgolj s paradižnikom San Marzano, mocarelo in baziliko (margerita) ali pa s paradižnikovo omako, origanom in česnom (marinara), nato pa na hitrico spečejo v razgreti peči na drva.

Prava neapeljska pica ima določene tudi dimenzije - njen premer ne sme biti večji od 35 centimetrov. Testo prave "napolitane" je tanko, izjema je rob, ki se po peki napihne okoli obloženega dela.



Točno take (in samo omenjeni dve vrsti) pečejo v stari piceriji Da Michele, ki velja za najboljšo picerijo v mestu in pred katero se vijejo dolge vrste. Priporoča jo tudi Michelinov vodnik, rustikalna picerija s picami za 4 evre pa je gostila že številne zvezdnike, med drugim pa je v njej v filmu Jej, moli ljubi jedla tudi Julia Roberts.

Skrivnost je v preprostosti

Navedbe kdaj je pica nastala in kdo jo je prvi spekel, se sicer razlikujejo, a Neapeljčani pravijo, da je pico margerito, ki s svojimi barvami italijanske zastave velja za klasiko, prvi leta 1889 spekel lokalni kuhar v čast kraljice Margerite ob njenem obisku Neaplja.

Italijani so nad odločitvijo Unesca navdušeni. Med njimi je tudi Romano Fiore, lastnik picerije Fiore v Rimu. "Počaščen sem, kot so počaščeni vsi Italijani in Neapeljčani. Pica ima več stoletno zgodovino," je povedal za Reuters.

Ni pa vsem Italijanom všeč, v kaj se je pica, zdaj ena najbolj priljubljenih globalnih jedi, sprevrgla. Nekatere picerije namreč kar tekmujejo, koliko okusov bodo postregle in s čim vsem bodo testo obložile, ob čimer gredo mnogim Italijanom kocine pokonci. Matteo Martino, eden od rednih gostov v piceriji Fiore, je ob današnji novici z Unesca dejal, da misli in upa, da bo vpis na seznam tujce ozavestil, kako se dela pica, "brez Nutelle ali ananasa".

