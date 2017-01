Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Neisha že odgovarja na vaša vprašanja. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neisha: "Ljubezen je lepilo, ki nas drži skupaj"

Kmalu valentinov koncert kar prek spleta

30. januar 2017 ob 11:11,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Jaz sem celostni izvajalec, pridem s svojo glasbo vred, sva NELOČLJIVI ... poročeni sva od mojega četrtega leta!"

Gostja MMC-jeve klepetalnice je bila priljubljena glasbenica Neisha, s katero vam pripravljamo valentinovo presenečenje. Na praznik zaljubljenih, ki ga bomo kot vsako leto imeli 14. februarja, bo Neisha izdala nov album z naslovom Vrhovi, istega dne ob 21.00 pa bo nekaj skladb z albuma predstavila na krajšem koncertu, ki ga bo priredila v intimi svojega doma, gledalci pa si ga boste lahko ekskluzivno ogledali v neposrednem spletnem prenosu na MMC-ju. Izjema bo le en srečni nagrajenec (oz. nagrajenka), ki si bo koncert skupaj s spremljevalko/spremljevalcem lahko ogledal v živo na Neishinem Kavču za zaljubljene.

Neisha bo na koncertu, kot omenjeno, predstavila skladbe z novega albuma, zaigrala pa bo tudi nekaj starih uspešnic. Katere, lahko izbirate (tudi) vi - in se tako potegujete še za priložnost za ogled koncerta v živo! Več podrobnosti o tem, kako priti do nagrade, najdete na tej povezavi. Še prej pa smo vas povabili na klepet, v katerem je Neisha med drugim razkrila, zakaj se je odločila, da bo del svoje intime delila z oboževalci: "Pesmi so zlitje čustev, besede in tonov, prave muzike brez čustev ni, čustva so pa intima. To je sklenjen krog. Če poješ IZ sebe, zaradi sebe in to deliš z drugimi, si pač sprejet tak, kot si."

Vabljeni k branju celotnega klepeta.

