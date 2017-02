Neisha z novim spotom: "Marilyn Monroe, je sploh kdaj fajn bilo?"

Na valentinovo bomo prenašali koncert iz intime njenega doma

10. februar 2017

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 11:55

Ljubljana

"Kje so tisti časi, ko je svet dišal krhko in močno, kje so tisti časi, ko je svet bil lep, lep kot tvoje telo, in kaj se zgodi, ko oblaki tonejo, in ko zvezde ugasnejo in biseri obmolknejo ..."

Uvodni verzi izpod peresa Tomislava Vrečarja iz nove Neishine pesmi Marilyn Monroe, ki je zdaj dobila tudi videospot. Za režijo in produkcijo je poskrbel Marko Maag, vlogo legendarne MM v zrelih letih, ki jih resnična ikona sicer ni dočakala, upodablja Irena Butoln, v platinasto blondinko pa se je preoblekel tudi plesalec Gregor Guštin.

Priljubljena Neisha za svoje oboževalce v sodelovanju z MMC-jem pripravlja edinstven projekt Kavč za zaljubljene: koncert iz intime svojega doma, ki ga bomo prenašali prek spleta. Na valentinovo, 14. februarja, bo glasbenica namreč izdala nov album z naslovom Vrhovi, istega dne ob 21.00 pa bo nekaj skladb z albuma predstavila na krajšem koncertu, ki ga bo priredila kar pri sebi doma, gledalci pa si ga boste lahko ekskluzivno ogledali v neposrednem spletnem prenosu na MMC-ju.

Izjema bo le srečni nagrajenec (oz. nagrajenka) Tomaž, ki si bo koncert skupaj s spremljevalko/spremljevalcem lahko ogledal v živo na Neishinem Kavču za zaljubljene. Drugim pa ostane še nekaj lepšega - da se v objemu najdražje ali najdražjega zleknejo na svoj domači kavč in si koncert s klikom na MMC TV pričarajo kar doma.

