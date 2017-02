Nekdanja Deppova menedžerja vračata udarec: Za finančne težave si je kriv sam

1. februar 2017 ob 14:44

Los Angeles

Poslovna menedžerja, brata Joel in Rob Mandel, ki jih Johnny Depp toži zaradi prevare in neavtoriziranih posojil, odgovarjata, da si je igralec za svoje težave kriv sam, saj na mesec porabi vrtoglava dva milijona dolarjev.

Pred mesecem je v javnosti odjeknila novica, da so milijoni hollywoodskega zvezdnika izpuhteli v zrak, za kar Depp krivi svoja poslovna menedžerja. 53-letnik se je zato odločil za tožbo, v kateri navaja, da sta mu brata Mandel prek svojega podjetja Management Group povzročila za več deset milijonov dolarjev izgube in mu nakopala dobrih 40 milijonov dolarjev dolga. Slabo upravljanje z milijoni pa naj bi Deppa stalo tudi pomembnih nepremičnin.

Pred dnevi so v podjetju Management Group udarili nazaj in proti Deppu vložili tožbo, v kateri so predstavili svojo stran zgodbe. V podjetju trdijo, da si je Depp finančne težave povzročil sam s svojim "ekstravagantnim življenjskim slogom, za katerega na mesec porabi dva milijona dolarjev." Management Group v tožbi zahteva, da jim Depp plača 560.000 dolarjev, toliko naj bi jim igralec po njihovih izračunih dolgoval zaradi neizplačanih provizij. Prav tako želijo, da sodišče v sodbi zapiše, da je "podjetje do svoje stranke izpolnilo vse svoje obveznosti in da je Depp za finančne težave kriv sam."

Kam je izginil Deppov denar?

Podjetje je tožbi priložilo tudi izračun, ki kaže, kako je Depp porabljal svoj denar. Management Group trdi, da je igralec več kot 75 milijonov dolarjev zapravil za vzdrževanje svojih 14 rezidenc, 18 milijonov je porabil za nakup in prenovo luksuzne jahte, več milijonov so ga stali nakupi in vzdrževanje avtomobilov, svoje milijone pa je namenil še za nakup nakita, umetnin, v zbirki ima več kot 200 del Warhola, Klimta, Basquiata in Modiglianija, ter zbirateljskih predmetov. Pojasnili so, da ima Depp v lasti več kot 70 zbirateljskih kitar ter predmete, ki so nekoč pripadali Marilyn Monroe, Johnu Dillingerju in Marlonu Brandu. Njegova zbirateljska zbirka je tako velika, da jo hranijo v 12 skladiščih, za katere Depp plačuje milijon dolarjev na leto. Z desetimi milijoni je v zadnjih letih pomagal tudi prijateljem in sorodnikom. Neverjetne tri milijone pa je zapravil za izradnjo prav posebnega topa, iz katerega so v Aspnu izstrelili pepel pokojnega Hunterja S. Thompsona.

Poleg vsega tega Depp mesečno za vina z vsega sveta odšteje 300.000 dolarjev, 200.00 porabi za najem zasebnih letal, 300.000 za plače svojih 40 zaposlenih, 150.000 pa za varovanje.

Depp ni hotel skleniti predporočne pogodbe

Iz tožbe je mogoče razbrati, da so v Management Groupu Deppa večkrat posvarili pred neodgovornim zapravljanjem, kar pa se je končalo s "kletvicami in zmerjanjem svetovalcev". Prav tako so mu svetovali, naj pred poroko z igralko Amber Heard sklene predporočno pogodbo, česar pa igralec ni upošteval. Ločitev ga je nato stala dodatnih sedmih milijonov.

V podjetju zato po poročanju revije People poudarjajo, da so v zadnjih 17 letih, toliko časa so namreč zastopali Deppa, naredili vse, da bi "igralca zaščitili pred samim seboj".

