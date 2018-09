Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vanessa Marquez je v Urgenci igrala tri sezone. Foto: IMDb Igralka se je lani potožila, da je med snemanjem priljubljene serije bila deležna veliko seksizma in rasizma. Foto: IMDb Sorodne novice Poslovilna zabava zvezdnikov Urgence Clooney še zadnjič v uniformi dr. Rossa Dodaj v

Nekdanja igralka Urgence padla pod policijskimi streli

Vanessa Marquez naj bi imela psihične težave

1. september 2018 ob 16:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Policija je v Kaliforniji ubila igralko Vanesso Marquez, najbolj znano po vlogi sestre Wendy Goldman v seriji Urgenca.

49-letna Marquezova je v Urgenci igrala tri sezone med letoma 1994 in 1997, med drugim pa smo jo lahko videli še v seriji Melrose Place ter v filmih Stand and Deliver in Twenty Bucks.

Kot so sporočili iz losangeleške policije, so se policisti iz Južne Pasadene odzvali na klic iz stanovanjskega kompleksa, kjer je igralka živela, zaradi domnevnih zdravstvenih težav omenjene.

To sicer ni bilo prvič, da je bila policija poklicana v stanovanje Marquezove.

Ko so policisti prispeli na prizorišče, se je stanje Marquezove v roku ene ure močno poslabšalo. "Na kraju so policisti našli žensko, ki je trpela za napadi in ki bi lahko imela določene psihične težave," so zapisali v šerifovem uradu. "Ženska je postala nekooperativna in, kot je kazalo, ni bila sposobna poskrbeti zase."

Policisti so na pomoč poklicali okrožnega psihiatra, ekipa pa je nadaljnjo poldrugo uro skušala Marquezovo pregovoriti, da bi ji zdravstveno pomagali, navajajo.

Obtožila Clooneyja, da jo je spravil na črni seznam

Ko je Marquezova domnevno prijela za pištolo in jo uperila v policiste, so jo ti večkrat ustrelili v telo, poškodbam pa je podlegla v bolnišnici. Kasneje se je izkazalo, da je pištola, ki se je policistom zdela polavtomatska, v resnici zgolj zračna pištola.

"Šokantno je, resnično grozno," je za KABC povedal njen sosed Mark Swaine. "Res me vse skupaj žalosti. Zveni mi kot grozen, grozen nesporazum."

Marquezova se je lani znašla v medijih, ko je na Twitterju svojega nekdanjega soigralca iz Urgence Georgea Clooneyja obtožila, da je bil med tistimi, ki so jo spravili na črni seznam in ji tako zaprli igralsko kariero, ko se je s še nekaj soigralkami pritožila zaradi seksizma in rasizma na snemanju Urgence.

"Clooney je bil med tistimi, ki so me spravili na črni seznam, ko sem spregovorila o nadlegovanju na snemanju Urgence," je zapisala v času, ko je bilo gibanje "MeToo na vrhuncu. "Ženske, ki ne igrajo igre, so ob kariero. Tako kot jaz."

Po Urgenci je Marquezova v zadnjih 20 letih igrala samo še v eni seriji, Malcolm & Eddie, v TV-filmu Fire & Ice in lani v kratkem filmu The Problem With Evolution.

Clooney je vse obtožbe zanikal.

K. S.