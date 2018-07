Nekdanja "televizijska žena" Robin Wright le prekinila molk o Kevinu Spaceyju

Hiša iz kart se bo končala s šesto sezono

9. julij 2018 ob 09:29

Robin Wright je pristala na čelu igralske zasedbe Hiše iz kart, potem ko so obtožbe o spolnem nadlegovanju uničile kariero Kevinu Spaceyju, ki je dobil odpoved. Poteza, ki je na novo postavila kariero Robin Wright v Hollywoodu.

Preden je pristala v igralskem ansamblu Hiše iz kart, so jo v Hollywoodu že označili za "preživelo". Potem ko se je leta 2010 ločila od stanovskega kolega Seana Penna, se je namerno umaknila stran od oči javnosti (čeprav sta nekajkrat poskušala obuditi svojo zvezo).

52-letna Wrightova bo v novi sezoni postala osrednji obraz serije. Spaceyjevega lika Francisa (Franka) Underwooda - makiavelističnega, spletkarskega predsednika ZDA brez vsakršnih moralnih zadržkov - ni več. Na njegovem mestu zdaj sedi njegova žena Claire (ki jo upodablja Wrightova).

V intervjuju za NBC Today je Wrightova po mesecih tišine le spregovorila o obtožbah, ki so doletele njenega nekdanjega soigralca. "S Kevinom sva se poznala med snemanjem prizorov in med čakanjem za snemanje, kjer sva se hihitala," je povedala Wrightova v intervjuju in dodala: "Nisem ga ... Ne poznam človeka. Vem samo, kako dober obrtnik je."

Toda Hiša iz kart se s šesto in hkrati zadnjo sezono, kot so napovedali pri Netflixu, vrača še močnejša kot prej, je v nedavnem pogovoru poudarila soigralka Wrightove Patricia Clarkson. "Robin je stopila v ospredje, da bi rešila službe drugih. Ko se serija poslovi, ljudje ne dobijo več plačila," je poudarila Clarksonova za revijo People. "Robin je naredila veliko stvar, ko ni pustila, da se serija poslovi, ampak je spodbudila, da se razmisli o ekipi, o družinah sodelujočih, in zato je sprejela, da pride v ospredje," je še pojasnila Clarksonova.

Snemanje predzadnje sezone so ustvarjalci končali februarja lani, jeseni je sledila novica o odpuščenem Spaceyju. Snemanje šeste in hkrati zadnje sezone je končano, na ogled pa bo letošnjo jesen.

