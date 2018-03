Nekdanja zvezdnica serije Beverly Hills 90210 doživela živčni zlom

Tori Spelling znova v težavah

1. marec 2018 ob 21:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Policija je prišla na dom nekdanje zvezdnice serije Beverly Hills Tori Spelling, potem ko je prejela klic na številko 911, da igralka doživlja živčni zlom.

Klic so prejeli okoli sedme ure zjutraj, toda za zdaj še ni znano, kdo jih je poklical. Viri so za rumeni spletni portal TMZ povedali zgolj, da je imela Spellingova "zelo agresiven" glas. Toda ni imela orožja.

Le nekdaj ur predtem je policijo klicala Spellingova, saj se ji je zdelo, da je nekdo vdrl v njen dom, toda bil je zgolj njen mož Dean McDermott, ki se je vrnil domov. Zakon nekdanje zvezdnice serije Beverly Hills 90210 je že nekaj časa v težavah. Vse od leta 2013, ko jo je McDermott prevaral. Toda lani sta se znova spravila med seboj - zaradi svoje družine in petih otrok: desetletnega Liama, devetletne Stelle, šestletne Hattie, petletnega Finna in skoraj eno leto starega Beaua.

"Čutim, da je Beau steber ponovne obnovitve najinega razmerja, ker se je to moralo sesuti, da sva ga lahko obnovila, in je zelo pomembno, da sva samo začela znova," je razlagala Spellingova v pogovoru za revijo People pred časom.

Par se je spoprijemal tudi s finančnimi težavami, saj ji je njen oče, slavni producent Aaron Spelling, v oporoki zapustil zgolj 653.000 evrov. Njegovo premoženje pa je ob smrti leta 2006 znašalo vrtoglavih 489 milijonov evrov. Njena 71-letna mama Candy je razlog za moževo odločitev obrazložila v pogovoru za New York Times, ko je poudarila, da ga je k temu prisilila predvsem Tori sama s svojim neodgovornim trošenjem denarja.

Oktobra 2016 jo je tožilo podjetje American Express zaradi neplačanega računa v vrednosti dobrih 71.470 evrov. In takrat je Candy poudarila, da ne bo plačala hčerkinih dolgov. "Ne bom poravnavala nobenih neplačanih računov," je poudarila Candy.

Finančne težave so par prisilile v snemanje resničnostnega šova Tori & Dean, v katerem sta se pred kamerami spoprijela z vsem: od njenih zdravstvenih težav in pomanjkanja spolnosti do McDermottovih težav z alkoholizmom in njegovega skoka čez plot.

K. K.