Nekdanji boksarski prvak Vladimir Kličko po devetih letih znova samski

Konec zveze z igralko Hayden Panettiere

5. avgust 2018 ob 16:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka in pevka Hayden Panettiere in nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji, Ukrajinec Vladimir Kličko, sta končala svojo skoraj desetletje dolgo zvezo.

Novico o razhodu zvezdniškega para je za ameriške medije potrdila igralkina mama Lesley Vogel. "Mislim, da v njenem življenju potekajo številne spremembe. Ampak menim, da so te spremembe pozitivne," je povedala Lesley in dodala, da njena hči razmišlja o oddihu od Hollywooda in igralske kariere. Pred kratkim se je po šestih uspešnih sezonah namreč končala serija Nashville, v kateri je Hayden Panettiere igrala glavno vlogo. "Potrebuje nekaj odmora, da se lahko v miru odloči, česa si želi. Mislim, da se počuti dobro," je še dodala igralkina mama.

Govorice o razhodu zvezdniškega para so se pojavile, ko se je Hayden v javnosti pojavila z neznanim moškim, s katerim sta se ob odhodu iz ene izmed losangeleških restavracij držala za roke. Neznani spremljevalec je ameriškim medijem sicer povedal, da je istospolno usmerjen in da sta z igralko zgolj prijatelja, vendar pa to ni utišalo govoric o tem, da sta nekdanji športnik in igralka končala svoje razmerje.

Zaročena od leta 2013

Nekdanji boksarski prvak, ki je po bleščeči športni karieri rokavice na klin obesil lani, in zvezdnica serije Nashville sta par postala leta 2009, zaročila sta se štiri leta pozneje, vendar se nato nista odločila za poroko. Leta 2014 se jima je rodila hči Kaya, po porodu pa je Hayden trpela za hudo poporodno depresijo, zaradi katere je poiskala tudi pomoč strokovnjakov.

Po besedah igralkine matere naj bi bila 42-letni Vladimir in 28-letna Hayden kljub razhodu v dobrih odnosih. Pred kratkim sta skupaj s hčerko obiskala Grčijo. Za zdaj svojega razhoda nista komentirala.

M. Z.