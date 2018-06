Nekdanji mož Mel B dobil prepoved približevanja

Umazana ločitev se nadaljuje

17. junij 2018 ob 18:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja članica skupine Spice Girls Mel B je na sodišču dosegla, da je njen odtujeni mož Stephen Belafonte dobil prepoved približevanja. Njuna umazana (in predvsem zelo javna) ločitev pa se še nadaljuje.

Sodnik je Belafonteju naložil, da se vse do naslednjega zaslišanja na sodišču ne sme približati svoji nekdanji partnerici v radiju enega kilometra. Mel B je po poročanju spletne strani The Blast zaprosila sodišče, da Belafonteju prepovedo stik z njenimi tremi hčerkami, toda to prošnjo je sodnik zavrnil. Prav tako pa so prepovedali Belafonteju, da bi snemal kakršen koli pogovor z Mel B.

Ukrepe je sprožil dogodek, ki se je zgodil 25. maja, ko so na dom nekdanjih zakoncev prišli policisti. "Njegova agresija je postala tako močna, da so ga morali policisti vkleniti," se je spominjala Mel B in dodala, da se boji za svojo varnost, saj je postala Belafontejeva jeza in agresija tako nenadzorovana, da se ne more več krotiti pred njuno hčerko.

Belafonte in Mel B si že ves čas sojenja izmenjujeta obtožbe o zlorabi mamil, odvisnosti od alkohola in domnevnem razuzdanem življenju nekdanje članice skupine Spice Girls. Mel B je po vložitvi prošnje za ločitev od moža postala tarča govoric, da je ona uničila zakon – s trojčki in nizom ljubimcev ter ljubimk.

K. K.