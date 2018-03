Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Carragher je do konca sezone ostal brez službe. Foto: Reuters Dodaj v

Nekdanji nogometaš Liverpoola suspendiran zaradi pljuvanja

Jamie Carragher v težavah zaradi posnetka

14. marec 2018 ob 21:10

London - MMC RTV SLO, STA

Televizijska postaja Sky je do konca sezone suspendirala nekdanjega nogometaša Liverpoola in angleške reprezentance Jamieja Carragherja, ker je bil vpleten v incident s pljuvanjem.

Komentatorja televizije Sky so namreč posneli med pljuvanjem skozi okno vozila, neprimerno obnašanje pa ni naletelo na odobravanje njegovih zdajšnjih delodajalcev.

Carragherja so neznanci posneli, ko je po sobotnem porazu Liverpoola na gostovanju pri Manchester Unitedu sočno pljunil skozi odprto okno vozila, posnetek je zaokrožil po spletu, Carragher pa je do konca sezone zaradi tega ostal brez službe.

Komentator se je sicer že pokesal, po njegovem je šlo za "nepremišljenost", se opravičil vsem vpletenim in dejal, da se to ne bo več ponovilo. "Grozno je videti. To je nekaj, česar še nisem storil in tudi v prihodnje ne bom več. Je velik madež na moji osebnosti in to moram sprejeti," je ob tem dejal Carragher.

