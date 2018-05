Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! 73-letni Waters ni izključil, da bi z izvedbo albuma The Wall nastopil na ameriško-mehiški meji. Foto: Reuters Watersov četrti samostojni album Is This The Life We Really Want? je po oceni založbe Columbia Records "neposreden komentar o sodobnem svetu in negotovih časih" ter "pristen naslednik" albumov Pink Floyd Animals in The Wall. Sorodne novice V Rimu na ogled "posmrtni ostanki" legendarne skupine Pink Floyd Uspešnice Boba Marleyja že 500 tednov med najpriljubljenejšimi albumi v ZDA Dodaj v

Nekdanji pinkfloydovec Waters v Zagrebu "z neposrednim komentarjem negotovih časov"

Turneja Us + Them

6. maj 2018 ob 10:52

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zagrebška arena bo nocoj v okviru turneje Us + Them gostila nekdanjega pinkfloydovca Rogerja Watersa, obiskovalci koncerta bodo lahko prisluhnili skladbam s štirih največjih plošč legendarne britanske zasedbe in pesmim z lani izdanega samostojnega albuma.

V poltretjo uro trajajočo glasbeno predstavo, podprto z umetniško avdiovizualno produkcijo in kvadrofonijo, je Waters povezal pesmi s konceptualnih albumov skupine Pink Floyd, ene osrednjih predstavnic psihedeličnega oziroma art rocka, ki jo je soustanovil v 60. letih prejšnjega stoletja: The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals in Wish You Were Here.

Turnejo Us + Them je začel lani v Severni Ameriki, med prepoznavna dela Pink Floydov pa je uvrstil tudi pesmi s četrtega samostojnega albuma Is This The Life We Really Want. Na njem je združil 12 pesmi, ki so po oceni založbe Columbia Records "neposreden komentar o sodobnem svetu in negotovih časih" ter "pristen naslednik" albumov Pink Floyd Animals in The Wall. Koncert si bodo ogledali tudi številni slovenski oboževalci.

Ne skriva svojih političnih stališč

Waters, ki že dlje časa živi v ZDA, ne skriva svojih političnih stališč in ta običajno izraža tudi na koncertih, čeprav mu oporekajo, da glasbe ne gre prepletati s politiko. Kot oster kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je denimo oktobra 2016 navdušil občinstvo v Ciudadu de Mexico z novo interpretacijo skladbe Pigs (Three Different Ones) iz leta 1977, v kateri je Trumpa prikazal v različnih podobah, med drugim s pištolo pred Belo hišo in z v nacistični pozdrav dvignjeno roko.

Kasneje je njegov vzpon primerjal z vzponom Adolfa Hitlerja, na dan njegove inavguracije je na Facebooku zapisal, da se "odpor začne danes". 73-letni Waters je izrazil tudi pripravljenost, da bi ponovil izvedbo epskega albuma The Wall na ameriško-mehiški meji, kjer je Trump napovedal gradnjo zidu.

Is This The Life We Really Want? sledi njegovim samostojnim izdelkom The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), Radio K.A.O.S. (1987) in Amused to Death (1992). Producent plošče je bil Nigel Godrich, ki je sodeloval z imeni, kot so Radiohead, Beck in U2.

