Nelly nad obtožbe posilstva s protitožbo, Jeremy Piven z detektorjem laži

28. januar 2018 ob 13:15

Obtožbe zaradi spolnega nadlegovanja in celo posilstva so igralca Jeremyja Pivna tako razburile, da zdaj grozi s tožbo. Raper Nelly pa je zaradi podobnih obtožb že ukrepal - s tožbo in z zahtevkom za opustitev pregona.

52-letnega igralca Jeremyja Pivna so po poročanju spletnega tabloida BuzzFeed še tri različne ženske obtožile spolnega napada - ti naj bi se zgodili med letoma 1985 in 1996 -, in se tako pridružile petim drugim ženskam, ki so igralca (serija Entourage) že pred meseci obtožile spolnega nasilja. Ena izmed žensk je tako zatrdila, da jo je Piven skušal posiliti, druga, Diane Gonzalez, s katero sta bila nekaj časa v zvezi, pa je opisovala, kako je Piven po nekaj tednih razmerja do nje med spolnimi odnosi postal nasilen.

Piven je BuzzFeedu že zagrozil s tožbo, v odprtem pismu pa med drugim opozoril, da je na podobne obtožbe odgovarjal že novembra (tudi takrat je podobna pričevanja objavil BuzzFeed), zato se je tokrat odločil za drastičen ukrep: detektor laži. Ta je po njegovih trditvah - in sodeč po rezultatih, ki jih je javno objavil, poslal pa tudi BuzzFeedu - pokazal, da "žensk ni nikoli grabil za njihove genitalije brez njihove privolitve, niti ni uporabljal sile v spolnem odnosu".

Piven ob tem opozarja, da trditve Gonzalezove, ki jih je zapisal BuzzFeed, "niso niti fizično mogoče". "V enem primeru na primer trdijo, da sem žensko zgrabil, jo začel poljubljati, nato pa jo dvignil in si ovil njene noge okoli svojega pasu. Težko razumem, kako bi lahko nekdo sočasno držal žensko v zraku in si ovil njene noge okoli svojega pasu brez njene privolitve ali sodelovanja," je tako zapisal in ponovil, da so vse trditve čista izmišljotina, celoten članek pa poskus "pridobivanja pozornosti in/ali denarja".

Uradni pregon proti Nellyju opuščen, civilni še ne

V podobnih težavah je zaradi obtožb o posilstvu in spolnem nasilju tudi raper Nelly - ta se je v vrtincu obtožb zaradi spolnega nasilja prvič znašel oktobra lani, ko je neka njegova oboževalka s parkirišča, kjer je stal njegov avtobus, poklicala policijo in zatrdila, da jo je Nelly skušal posiliti. Nelly je, sodeč po dokumentih, ki jih je pridobil AP, pred sodiščem vse obtožbe zanikal in dejal, da je šla 22-letna študentka z njim v spalnico na avtobusu prostovoljno, sredi občevanja pa ju je presenetila tretja oseba, nakar se je oboževalka razburila in zapustila avtobus.

Nelly je v petek ukrepal tudi uradno in na sodišču vložil zahtevek za opustitev civilnega pregona - uradni pregon je policija namreč opustila že pred tem, saj domnevna žrtev "ni želela sodelovati z oblastmi". Kot je razvidno iz sodnih zapisov, je zavrnila pričanje s pojasnilom, da ima "občutek, da v boju z zvezdnikom ne more ničesar doseči in da jo bo sodni sistem pustil na cedilu". Kljub vsemu pa je decembra vložila civilno tožbo. Nellyjev odvetnik Scott Rosenblum je za AP dejal, da gre pri obtožbi za "čisto izmišljotino" in da je ženska, ki ga je posilstva obtožila, "navadna grabežljivka".

Še dva spolna napada, ki naj bi se zgodila na Otoku

Zdaj pa sta se oglasili še dve ženski, ki naj bi ju Nelly spolno napadel junija 2016 in decembra 2017 med koncertiranjem po Veliki Britaniji. Kot je za AP pojasnila njuna odvetnica Karen Koehler, sta se ji obe ženski oglasili, ko sta slišali za obtožbe omenjene oboževalke. Obe sicer želita ostati anonimni, zato se v tožbi predstavljata kot Jane Doe 1 in Jane Doe 2 (gre za angleški izraz za neznano žensko). Prva, sicer Američanka, ki je bila v času dogodka v Angliji kot pripadnica ameriške vojske, tako trdi, da ji je Nelly segel pod obleko, ko pa je želela oditi iz sobe, ji je raper to skušal preprečiti, a ji je na koncu to omogočil varnostnik, ki je ravno takrat prišel k vratom sobe. Druga ženska, britanska državljanka, pa pravi, da jo je Nelly zaprl v kopalnico, se pred njo samozadovoljeval, nato pa jo skušal prisiliti k oralnemu spolnemu odnosu, a ji je uspelo pobegniti.

Koehlerjeva, ki je obenem tudi odvetnica prve domnevne žrtve, 22-letne študentke, v odgovoru na Nellyjevo protitožbo trdi, da zvezdnik s svojimi močjo, vplivom in denarjem izvaja gonjo proti njenim strankam.

