Nemška igralka oglobljena zaradi javnega razkazovanja

Antje Mönning protestira proti razsodbi

6. december 2018 ob 16:21

Nemška igralka Antje Mönning, najbolj znana po vlogi nune v priljubljeni nemški seriji Um Himmels Willen, mora plačati globo, ker je policijskima agentoma pod krinko razkrila svoje intimne dele.

Primer je izpostavil čudaško razlikovanje po spolih v nemški zakonodaji glede ekshibicionizma.

40-letna Mönningova ne skriva, da ima rada goloto, kar je večkrat povedala v intervjujih. Junija letos je na parkirišču na Bavarskem pred voznikom tovornjaka in še dvema moškima izvedla neke vrste performans, ko je v prosojni majčki pred njimi dvignila krilo, pod katerim ni nosila ničesar.

A Mönningova ni vedela, da sta dva moška v civilnih oblačilih v resnici policista, ki sta njeno predstavo posnela na mobilni telefon in jo obtožila nespodobnega vedenja. V torek je igralka stopila pred sodnika, in čeprav je zavrgel obtožnico nespodobnega vedenja, pa je Mönningovi vseeno naložil plačilo globe 300 evrov za prekršek.

"Ne morem verjeti, da je zločin, da kot ženska razkazuješ svoje telo," je ob tem dejala Mönningova, medtem ko so nemški mediji zgodbo pograbili kot vroče žemljice, ob tem pa izpostavljali kontrast med igralkino vlogo nune in ovadbo, ki jo je doletela.

Nespodobno vedenje je po nemški zakonodaji, v kateri je definirano kot "spolno vedenje v javnosti, ki kot tako namerno povzroča škodo", sicer res kaznivo in je lahko kaznovano z do letom dni zapora. A kaj točno sodi pod ta člen, je težko določiti, piše Deutsche Welle.

Zakonodaja zadeva samo moške

"Skrajno polemična zadeva je, kaj je pravno gledano nespodobno vedenje in kaj ne. Glavni dejavnik je resnost obravnavanega dejanja," je za DW povedal odvetnik Steffen Lindberg. "Poljubljanje v javnosti ni dovolj resno, da bi kvalificiralo. Tudi možakov, ki tečejo goli prek nogometnega igrišča med tekmo Bundeslige, ne doleti ta kazenska ovadba."

Kako torej člen o nespodobnem vedenju aplicira na dejanje Mönningove? Razkrivanje intimnih predelov v javnosti običajno sodi pod 183. odstavek člena, ki obravnava ekshibicionizem, a policija tega zakona ni mogla uporabiti proti Mönningovi, ker velja samo za moške. "Moški, ki nadleguje osebo z ekshibicionističnim vedenjem, bo kaznovan z zaporno kaznijo do leta dni ali globo," navaja člen.

"Vtis imam, da, kar je storila, pade v luknjo v zakonu – če bi zgolj dvignila krilo in malo pomigala, brez samozadovoljevanja, to ne bi bilo nespodobno vedenje. Lahko bi padlo pod člen o ekshibicionizmu, a ta se ne more nanašati na ženske," razglablja Lindberg. "To, da je v zakonodaji razlika po spolu, je absurdno. Slej ko prej bo ta odstavek končal na smetišču zgodovine. Navsezadnje se bo na neki točki pojavilo vprašanje, kako bi ta odstavek apliciral na osebe, ki niso ne moški ne ženske."

"Striptiz brez glasbe"

Odvetnik Mönningove Alexander Stevens trdi, da njegova stranka sploh ne bi smela biti ovadena zaradi nespodobnega vedenja. Kot izpostavlja, se je družbena morala od 70. let, ko je bil sprejet omenjeni zakon, spremenila. "Ne morete zapreti nekoga v zapor za leto dni za nekaj, kar lahko normalno gledate po televiziji po 21. uri zvečer," meni Stevens.

Stevens pravi, da so bila dejanja njegove stranke del umetniškega performansa. Voznik tovornjaka, ki je bil predstave deležen, se strinja. Na sojenju je pričal, da z nastopom ni imel nobenih težav in da mu prijatelji sprva niso verjeli, ko jim je povedal zgodbo. "Živimo na podeželju, tu nihče ni izkusil česa takega," je povedal. "Bil je striptiz brez glasbe. Počaščen sem, da sem bil lahko priča nečemu takemu."

Mönningova se je policistoma opravičila, a hkrati na sojenju povedala, da bo še naprej opozarjala na krivico, ki se ji je zgodila, češ da golota ni zločin.

