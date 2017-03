Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mehiški rdečekolenasti ptičji pajki, še posebej tisti v ujetništvu, se najraje mastijo s črički. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Nenasitni" pajki pojedo več žuželk kot ljudje mesa

Plenilci, ki zatirajo škodljiv mrčes

15. marec 2017 ob 12:48,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 13:06

Basel - MMC RTV SLO/STA

Ljudje po svetu na leto pojedo približno 400 milijonov ton mesa in rib, kar se morda sliši veliko, a pajki celega sveta zmorejo še več.

Ta gomazeča bitja s štirimi pari nog na leto pojedo od 400 do 800 milijonov ton pretežno žuželk, so preračunali znanstveniki iz Nemčije, Švedske in Švice.

Znanstveniki so svoje ugotovitve objavili v znanstveni reviji The Science of Nature. Kot so še preračunali, poroča nemška agencija DPA, kiti na leto pojedo od 280 do 500 milijonov ton živeža, morske ptice pa 70 milijonov ton rib in morskih sadežev.

Pri svoji raziskavi je ekipa znanstvenikov uporabila podatke iz 65 predhodnih raziskav in lastnih opazovanj. Njihove ugotovitve predvsem osvetljujejo vlogo pajkov kot plenilskih živali v naravi. Pajki predvsem v gozdovih in ledinah, kjer živi večina pajkov, zatirajo škodljiv mrčes.

Hkrati so pajki pomembni tudi kot plen drugih živali. "Od 8.000 do 10.000 plenilcev in zajedavcev se prehranjuje izključno s pajki," je pojasnil Matin Nyffeller in univerze v Baslu. Kosmati členonožci se znajdejo tudi na jedilniku od 3.000 do 5.000 različnih vrst ptic.

A. K.