Nenavaden kos prtljage – na letalo z eno samo pločevinko piva

Avstralec je na pot vzel le najnujnejše

12. julij 2017 ob 13:37

Melbourne - MMC RTV SLO

Avstralski moški je na letališču uspešno prijavil pločevinko piva kot edini kos svoje prtljage.

Dean Stinson je za medije povedal, da se jima je ideja porodila s prijateljem, dejanje pa je bilo mišljeno kot šala. Pločevinka je let iz Melbourna v Perth prestala zaprta in nepoškodovana, po traku za prtljago pa se je v roke lastnika pripeljala kot prva, pred kovčki in nahrbtniki vseh drugih potnikov.

Letalska družba Qantas, ki se je moral ukvarjati z nenavadnim kosom prtljage, svojim potnikom sporoča, da takšnih dejanj ne spodbuja.

"Moškemu je uspelo in za to je dobil pet minut internetne slave, tako da smo sedaj veseli, da to lahko pustimo za sabo," je v izjavi za BBC povedal predstavnik avstralskega letalskega prevoznika.

Ali je bila pločevinka po pristanku nepretresena in primerno ohlajena, ni znano, gotovo pa se je pivo Avstralcu po štiriurnem letu zelo prileglo.

M. Z.