Nenavadna nizozemska težava: prazni zapori

V nekdanjih zaporih danes tudi sobe pobega

12. julij 2017 ob 17:24

Amsterdam - MMC RTV SLO

Nizozemska se spopada s težavo, o kateri lahko številne druge države samo sanjajo: pomanjkanje zapornikov. Prazne zapore poskušajo zapolniti na domiselne načine - med drugim so jih spremenili v sobe pobega.

Eden izmed takšnih je mogočen zapor v mestu Breda. 130 let stara stavba, kjer - podobno kot po drugih zaporih po državi - ni zapornikov. Na Nizozemskem se je v zadnjem desetletju zmanjšal odstotek kriminalnih dejanj, prav tako so se spremenili načini kaznovanja, zaradi česar je Breda izgubila prvotno namembnost.

"Sodniki obsojajo ljudi na različne načine. Niso bolj milostljivi, toda uporabljajo drugačne načine kaznovanja, kot so javna dela in zapestnice okoli gležnjev," je dejala za francosko tiskovno agencijo AFP Anneloes van Boxtel z nizozemskega notranjega ministrstva.

Zapor v mestu Breda so zgradili leta 1886 po navdihu socialne teorije iz 18. stoletja - panoptikoma: celotno dogajanje v zaporu so lahko pazniki opazovali z osrednjega dvorišča, saj je stavba okrogle oblike. Ječe so nanizane v štirih nadstropjih, po celotni stavbi pa se raztezajo železne spiralne stopnice.

A ključi stavbe so danes v rokah 90 podjetnikov, ki lahko pridejo in gredo iz nekdanjega zapora, kadar hočejo. Soustanovitelj zagonskega podjetja 3D Red Panda Miguel de Waard je med tistimi, ki meni, da je nekdanji zapor popoln prostor za pisarne. "Takoj smo se zaljubili v ta prostor: visok strop, lepe poteze in velika okna," je dejal de Ward za tiskovno agencijo AFP. "Sploh ne vidimo rešetk. Ko pogledamo skozi okno, vidimo samo lepe dele Brede," je še dodal de Ward.

Če bi lahko zidovi stavbe govorili ...

A kljub vsemu je stavba nekdanji zapor. "Vsakič ko vstopimo v kupolo ali pa v del, kjer je bil zapor za ženske, je precej temno. Veliko zgodovine se skriva za temi hodniki in to lahko občutite na vsakem koraku," je še dodal de Ward. Ob tem je priznal, da je bil prvi sprehod po zaporu ponoči pravo doživetje.

"Sploh se ne zdi, da je to zapor. Na prvi pogled je videti kot začaran zapor, toda z vsemi zagonskimi podjetji, ko so v njem, oddaja čisto svežo energijo," je dejala svetovalka za komuniciranje in trženje v združenju VPS Mandy Jak. 33.302 kvadratnih metrov prostora je od lanskega leta namenjeno "družbenim projektom".

Med drugim so iznajdljivi podjetniki prostor preobrazili v sobo pobega. 350 ljudi so tako pred kratkim znova zaprli v ječe - toda za zabavo. Ti imeli za pobeg na svobodo na razpolago zgolj tri ure. Za atraktivnost "pobega" pa je poskrbelo tudi okoli 80 igralcev.

Iz zapora restavracija, stanovanjski kompleks ...

Zgledu zapora v Bredi pa sledijo tudi drugje. Središče za pripor skupaj s pazniki na severu Veenhuizena Nizozemci oddajajo Norvežanom. Nekdanji zapor za ženske na severovzhodu Zwolle pa je danes prestižna restavracija. Poboljševalnico v Amsterdamu bodo spremenili v stanovanjski kompleks, nekdanji zapor v Haarlemu pa bo leta 2019 znova odprl vrata - toda za študente. Spremenili ga bodo v fakulteto.

Nizka stopnja kriminala

Danes je na Nizozemskem zgolj 38 delujočih zaporov. Do leta 2014 so jih zaprli 27. Šest so jih prodali za približno 20,7 milijona evrov, druge oddajajo, spet tretji so postali zatočišča za pribežnike. Število kriminalnih dejanj je po podatkih nizozemskega statističnega urada med letoma 2007 in 2015 padlo za 26 odstotkov.

V zadnjem desetletju je število zapornikov na Nizozemskem padlo s 50.650 (leta 2005) na 37.790 (leta 2015). Nizozemska ima tako na 100.000 prebivalcev 57 zapornikov. Za primerjavo: Združene države Amerike jih imajo 458.

