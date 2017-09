Nenavadna pobuda na Floridi: nad orkan Irma kar s puško

Policija je zaradi te svojevrstne akcije celo izdala opozorilo

10. september 2017 ob 18:36

Florida - MMC RTV SLO, STA

Več kot 43.000 ljudi je potrdilo udeležbo na dogodku, ki ga je objavil pobudnik Ryon Edwards na družbenem omrežju Facebook; pozval je, da se prihajajoči orkan Irma pričakajo kar z orožjem.

"Kombinacija stresa in dolgčasa me je privedla do tega, da sem prek Facebooka organiziral dogodek," je pojasnil 22-letni Edwards, poroča britanski BBC. Dodal je, da je nad odzivom na vabilo na ta dogodek presenečen in da mu je vse skupaj nekoliko ušlo izpod nadzora.

Z orkanom se nameravajo ljudje spopasti s strelnim orožjem, metalci plamena in tudi laserji. Edwards je na Facebooku objavil tudi shemo, kako je treba streljati na orkan, da se naboji ne bodo vračali.

Policija je zainteresirane opozorila, naj ne gredo v boj z Irmo, saj se ne bodo vrnili živi, opozorilo, naj se ljudje orkana ne lotevajo s strelnim orožjem, je moral izdati celo šerif okrožja Pasco.

Številni uporabniki so se odzvali s šalami. "Ne bo ob tem vreme še bolj pobesnelo?" se je vprašal eden od uporabnikov. Drugi pa, ali bodo "liberalci v orkan metali blazine".

Orkan, ki je na svoji poti prek karibskega otočja zahteval najmanj 25 smrtnih žrtev in povzročil veliko gmotno škodo, je sicer jug Floride dosegel davi po krajevnem času.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv