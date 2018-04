Nenavadno potovanje nekega tjulnja: ribolov ga je pripeljal na polje

Nesrečni tjulenj se je znašel na britanskem polju

11. april 2018 ob 10:33

Yorkshire Dales - MMC RTV SLO

Tudi v živalskem svetu drži, da je vsako večerjo treba mastno plačati. Neki tjulenj je zaradi želje po okusnem lososu namreč premagal celih 50 milj britanskega rečnega omrežja, nato pa zataval in se znašel ne enem izmed britanskih polj.

Ko so Britanci na enem izmed polj na severu Anglije opazili veliko sivo-belo zmedeno žival, so najprej pomislili na to, da je to najbrž ovca, ki je izgubila svojo čredo. Po nekaj časa pa so ugotovili, da se je med njimi znašel nepričakovan obiskovalec - tjulenj.

Zelo vztrajen tjulenj je zaradi želje po velikih količinah rib premagal 50 milj britanskega rečnega omrežja, odličen plavalec na dolge proge se je v svoji odločenosti, da si priskrbi obilno kosilo, zmedel, izgubil orientacijo in naposled zataval.

Tjulenj je po vsej verjetnosti lovil katerega izmed atlantskih lososov, ki živijo v bližnjih oceanih in rekah, ki tečejo vanj. Večina atlantskih lososov namreč sledi ribjemu selitvenemu vzorcu, saj največji del hranilnega in rastnega življenja preživijo v slani vodi, odrasle ribe pa se za razmnoževanje vračajo v sladkovodne vodotoke.

Tjulnji, ki sicer raje prebivajo v slanih vodah, se tako za svojim plenom pogosto podajo tudi v rečne struge. Anthony Hurd z Inštituta za življenje divjih tjulnjev, je za britanske medije povedal, da je zelo nenavadno dejstvo, da se je žival za povrh vsega podala še na avanturo po kopnem. "Potovanje po rečnih strugah je med tjulnji v tem letnem času nekaj popolnoma običajnega, še posebej med mladimi, manj izkušenimi tjulnji," so še povedali na inštitutu.

"Bilo je zelo nenavadno. Ko smo se sprehajali mimo, smo najprej pomislili, da gre za izjemno debelušno ovco, po nekaj časa pa smo ugotovili, da je to čisto pravi tjulenj," so povedali nekateri mimoidoči. Strokovnjak na področju življenja divjih živali Alen Kwan pa je ob prigodi dejal: "Tjulnji so zares neverjetne živali. Plavajo in plavajo, ne zmoti jih niti zamenjava okolja. Nemoteno namreč živijo v slani in sladki vodi."

Tjulnji navadno živijo na plavajočem ledu, na ledu ob obalah ter otočkih in čereh pred obalami severnih in zmerno toplih morij. Na kopnem pa so zaradi šibkih sprednjih plavuti, s katerimi se ne morejo dvigniti od tal, zelo počasni. Plavuti jim tako v vodi služijo kot učinkovita vesla, na kopnem pa so popolnoma nekoristna.

