Nepredipravi vlomili v hišo zvezdnice serije Brez sramu

Igralka v času vloma ni bila doma

29. marec 2017 ob 13:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vlomilci so iz hiše zvezdnice serije Brez sramu Emmy Rossum v Los Angelesu odnesli za več kot 140.000 evrov vredni nakit in ostale vredne predmete.

"Vlom na naslovu 9700 v San Ciru se je zgodil enkrat v času od 22. do 24. marca," je potrdil predstavnik losangeleške policije za Yahoo! News. "Osumljenec oz. osumljenci so vzeli za več kot 140.000 evrov vrednih predmetov. Primer pa raziskuje naš oddelek za kriminalna dejanja," so še dejali.

30-letna igralka je bila v času vloma v New Yorku. Vlomilci so ciljali na njena sefa, v katere pa ni bilo težko vlomiti, saj je imela igralka kombinacije številk za geslo napisana na listu, ki je bil prilepljen na njih. Rossumova je v torek tvitnila: "Hvala losangeleški policiji. Podpiram policijski trud in njihovo predanost."

Rossumova je svojo igralsko kariero začela v filmih, kot so Dan po jutrišnjem, Pozejdon, Fantom iz opere in Dragonball Evolution. Zadnja leta pa je najbolj znana po vlogi Fione Gallagher v seriji Brez sramu.

K. K.