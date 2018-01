Nepremišljeni nakupi Nica Cagea: od zasebnega otoka do lobanje dinozavra

Izpuhteli milijoni hollywoodskega zvezdnika

21. januar 2018 ob 08:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnik filmov Zbogom, Las Vegas, Zaklad pozabljenih, Samo še 60 sekund, Nevidni jezdec, Mesto angelov je nekoč veljal za največjega zaslužkarja v Hollywoodu. Toda njegovo bogastvo 123 milijonov evrov je hitro izpuhtelo.

Nicolas Cage je svoje milijone zapravil za drage in pogosto ekscentrične nakupe, zaradi katerih je bil na koncu prisiljen, da proda večino svojih nepremičnin. Hkrati pa so mu za ovratnik začeli dihati davčni inšpektorji, saj je državi dolgoval skoraj 5,1 milijona evrov. Njegove lucidne nakupe so vzeli pod drobnogled v CNBC-jevi seriji The Filthy Rich Guide.

Cage je imel nekoč v lasti 15 posesti, med katerimi je bil njegov dom ob plaži na Newport Beachu, ki je bil vreden dobrih 20 milijonov evrov. Na Rhode Islandu je stalo njegovo podeželsko posestvo, vredno okoli 12,8 milijona evrov, v Las Vegasu pa je kupil hišo, ki je bila vredna dobrih 6,9 milijona evrov.

Hkrati je kupil zloglasni dvorec, ki se ga drži sloves najbolj grozne hiše strahov v Združenih državah Amerike, LaLaurie v New Orleansu za 2,7 milijona evrov. Nepremičnine je kupoval tudi po Evropi. Tako je imel na stari celini v svoji lasti dva gradova - eden je stal okoli 8,1 milijona evrov, drugi pa okoli 1,8 milijona evrov. Odločil se je celo za nakup zapuščenega otoka na Bahamih, kar ga je stalo okoli 2,4 milijona evrov.

Nič manj dragi niso bili drugi nakupi. Tako si je omislil 2,7-metrsko grobnico v obliki piramide, lamborghini v vrednosti 368.000 evrov in hišnega ljubljenčka - hobotnico - za 122.700 evrov. Podoben znesek je odštel za prvi strip o Supermanu. V njegovi nenavadni zbirki pa so celo skrčene glave pigmejcev.

Legenda govori, kako je Cage nekoč premagal svojega stanovskega kolega Leonarda DiCapria na dražbi, kjer je bil osrednji predmet poželenja sedemdeset milijonov let stara lobanja dinozavra. Toda ker se je izkazalo, da je bila 225 milijonov evrov vredna lobanja ukradena, jo je moral Cage vrniti mongolski vladi.

K. K.