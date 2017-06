Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti so takole obvladali 'zdraharja' na cesti. Foto: PU Kranj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nepričakovan obisk na gorenjski avtocesti: promet oviral labod

Po nevarnem izletu sprostitev v Blejskem jezeru

19. junij 2017 ob 12:19

Bled - MMC RTV SLO/STA

Policisti so v petek zjutraj na gorenjski avtocesti pri Mostah naleteli na neobičajnega sprehajalca: na vozišče je zašel labod.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je labod nevarno zadrževal in gibal po vozišču avtoceste.

Laboda so ujeli, namestili v intervencijsko vozilo in ga prepeljali na Bled ter predali tamkajšnjemu društvu za zaščito živali. Žival, ki v dogodku ni bila poškodovana, so spustili v Blejsko jezero, kjer se gotovo počuti bolj udobno kot na avtocesti, so še sporočili kranjski varuhi postave.

Kot je mogoče prebrati na Wikipedii, so labodi do 1,8 m dolge, močne in dolgovrate ptice. Živijo ob z rastlinjem bogatih sladkih vodah na zmernih in hladnih območjih po vsem svetu razen Afrike. Prehranjujejo se z rastlinsko hrano. Iz vodnih rastlin si zgradijo plavajoče gnezdo. Med gnezdenjem so lahko precej napadalni.

So ptice selivke, še piše v omenjenem opisu - slednje dejstvo morda pojasnjuje, zakaj se je eden izmed predstavnikov njihove vrste v petek odpravil na potep.

A. K.