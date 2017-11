Neprimerno vedenje Bretta Ratnerja: oglasila se je še Ellen Page

Medijski linč proti Ratnerju se nadaljuje

11. november 2017 ob 09:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ellen Page je močno zamerila režiserju Brettu Ratnerju, ki je pod udarom številnih obtožb o spolnem nadlegovanju, ker je pred igralsko zasedbo in oboževalci X-Man: Zadnji spopad izdal njeno skrivnost, da je lezbijka.

Takrat 18-letna Pageeva je podatek pred javnostjo skrivala. Zvezdnica filma Juno je javno šele leta 2014, slabih osem let po incidentu z Ratnerjem, razkrila, da jo privlačijo dekleta. Ellen Page je svoje spomine delila na Facebooku in zapisala, da je Ratner na srečanju z igralci in oboževalci pokazal na žensko, ki je bila deset let starejša od nje, in dejal, da je spala z njo, zato da bi Pageevi "dokazala, da je lezbijka".

"Vedela sem, da sem lezbijka, ampak hkrati nisem. Počutila sem se zlorabljeno, ko se je to zgodilo. Brez besed sem samo gledala v svoje čevlje. Tudi drugi so bili tiho," se je spominjala igralka. Ta "javna, agresivna izdaja skrivnosti" je pustila sled. Vrsto let se je zaradi tega počutila osramočena, je še zapisala igralka. Ratnerjev odvetnik se ni takoj odzval na njen zapis, je pa zato poslal deset strani dolgo pismo za objavo časniku The Times, v katerem se je odzval na obtožbe šestih žensk, ki so režiserja obtožile spolnega nadlegovanja.

Pageeva, ki je v igralskem svetu od svojega desetega leta, se je s spolnim nadlegovanjem srečala že pri 16 letih, je še razkrila v svojem zapisu. Ni omenjala imen, se je pa zato razpisala o režiserju, ki jo je takrat peljal na večerjo, da bi se z njo pogovarjal o delu. "Božal me je po nogi in dejal, da moram jaz narediti prvo potezo, ker je on ne sme. Tega nisem naredila, bila sem srečna, da sem lahko pobegnila," je zapisala igralka in nadaljevala: "To je bilo boleče spoznanje, da pri mojem delu varnost ni zagotovljena. Odrasla avtoritetna oseba, za katero sem delala, me je izkoristila, fizično. Nekaj mesecev pozneje me je spolno nadlegoval. Naročil mi je, naj spim z moškim, ki je bil že v poznih dvajsetih, in mu o tem pozneje pripovedujem. Tega nisem storila," se je spominjala Pageeva.

Svoj zapis je sklenila s pozivom moškim, ki izkoriščajo svoj položaj in moč, da ustrahujejo in nadlegujejo ženske, naj sprejmejo posledice za svoja dejanja: "Najbolj si želim, da se začne proces zdravljenja za žrtve. Da se Hollywood zbudi in začne sprejemati nekaj odgovornosti za to dejanje, v katerem smo vsi odigrali svoje vloge."

